Правозащитники против смертной казни

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"Белорусский партизан" приводит текст обращения:Беларусь является единственной в Европе страной, где смертные приговоры выносятся и приводятся в исполнение.Смертная казнь нарушает право на жизнь, гарантированное Конституцией Республики Беларусь и международными соглашениями в области прав человека.Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам оперативно не сообщают о факте расстрела, не предоставляют последнее свидание перед казнью, не выдают тела расстрелянных для захоронения, а место их захоронения держится в тайне. Расстрел производится специальной бригадой сотрудников внутренних дел.Если государство, применяет смертную казнь, то тем самым придает законную силу предумышленному убийству осужденного человека к высшей мере наказания, что порождает новое убийство.Мы, ветераны войны в Афганистане, обращаемся к руководству Республики Беларусь о введении моратория на смертную казнь, констатируем, что смертная казнь не является необходимостью и ее можно отменить, заменив на другие доступные средства защиты общества от опасных преступников - пожизненное заключение.Правовые основания для этого есть: мораторий на смертную казнь может быть введен либо указом президента, либо она может быть отменена решением Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.Применение смертной казни в Беларуси продолжает препятствовать установлению более тесных связей страны с Советом Европы. Отмена смертной казни на законодательном уровне или на практике является одним из обязательных условий членства в Совете Европы.Проблемы с уровнем преступности не могут быть разрешены через убийство. Мы обосновываем свое предложение на международном опыте других стран, когда смертная казнь не является мерой защиты и сдерживающим фактором для снижения уровня преступности в стране.Мы призываем власти до введения моратория заменить уже вынесенные смертные приговоры пожизненным тюремным заключением. Это будет решительный шаг, приближающий Республику Беларусь к общеевропейским стандартам., сопредседатель оргкомитета по созданию республиканского общественного объединения ветеранов боевых действий в Афганистане «Защитники Отечества», ветеран войны в Афганистане, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению»- главе Администрации президента Беларуси- председателю Палаты представителей Национального собрания- главе представительства Европейского союза в Беларуси- временному поверенному в делах США в Беларуси- а также в ряд международных правозащитных организаций.