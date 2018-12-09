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Правозащитники против смертной казни
Иллюстрация с сайта spring96.org
"Белорусский партизан" приводит текст обращения:
Беларусь является единственной в Европе страной, где смертные приговоры выносятся и приводятся в исполнение.
Смертная казнь нарушает право на жизнь, гарантированное Конституцией Республики Беларусь и международными соглашениями в области прав человека.
Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. Родственникам оперативно не сообщают о факте расстрела, не предоставляют последнее свидание перед казнью, не выдают тела расстрелянных для захоронения, а место их захоронения держится в тайне. Расстрел производится специальной бригадой сотрудников внутренних дел.
Если государство, применяет смертную казнь, то тем самым придает законную силу предумышленному убийству осужденного человека к высшей мере наказания, что порождает новое убийство.
Мы, ветераны войны в Афганистане, обращаемся к руководству Республики Беларусь о введении моратория на смертную казнь, констатируем, что смертная казнь не является необходимостью и ее можно отменить, заменив на другие доступные средства защиты общества от опасных преступников - пожизненное заключение.
Правовые основания для этого есть: мораторий на смертную казнь может быть введен либо указом президента, либо она может быть отменена решением Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
Применение смертной казни в Беларуси продолжает препятствовать установлению более тесных связей страны с Советом Европы. Отмена смертной казни на законодательном уровне или на практике является одним из обязательных условий членства в Совете Европы.
Проблемы с уровнем преступности не могут быть разрешены через убийство. Мы обосновываем свое предложение на международном опыте других стран, когда смертная казнь не является мерой защиты и сдерживающим фактором для снижения уровня преступности в стране.
Мы призываем власти до введения моратория заменить уже вынесенные смертные приговоры пожизненным тюремным заключением. Это будет решительный шаг, приближающий Республику Беларусь к общеевропейским стандартам.
Александр Комаровский, сопредседатель оргкомитета по созданию республиканского общественного объединения ветеранов боевых действий в Афганистане «Защитники Отечества»
Олег Волчек, ветеран войны в Афганистане, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению»
10 декабря 2018 года
Документ направлен:
- главе Администрации президента Беларуси Наталье Кочановой;
- председателю Палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко;
- главе представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин;
- временному поверенному в делах США в Беларуси Дженифер Мур;
- а также в ряд международных правозащитных организаций.
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Беларусь - единственная в Европе страна, где смертные приговоры приводятся в исполнение.
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