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Алексей Кудрин: Россия рискует закончить как СССР

10.12.2018 13:19 — Разное | UDF  
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Алексей Кудрин
Россия может пойти по пути, который привел к развалу СССР, если не отвлечется от «иллюзий», что нынешняя внешняя политика возвращает ее в круг «ведущих стран».

Как сообщает «Интерфакс», об этом на открытии Общероссийского гражданского форума заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Экономический базис этого процветания или величия России» на данный момент не создан, а руководство «даже не уделяет этому достаточного внимания», - подчеркнул он.

Пока нельзя сказать, что национальные цели и проекты, заявленные на новый президентский срок Владимира Путина, «нацелены таким образом, правильно сгруппированы, чтобы они создали этот будущий экономический базис», - добавил Кудрин.

В частности, «по факту снята с повестки» тема «снижения доли государства в экономике». Хотя Путин ставил такую задачу в прошлогоднем послании федеральному собранию, принятый бюджет свидетельствует об обратном.

«Доходы от приватизации даже смешными не назовешь», - сетует Кудрин. 24 млрд рублей от продажи госсобственности в ближайшие 3 года - это минимум с 2000-го года, при этом госкомпании по-прежнему скупают частные активы.

«В этом смысле успехи во внешней политике, которые иногда предлагаются как наше возвращение в круг ведущих стран - это некоторая иллюзия», - подчеркнул Кудрин: страна остается «заложницей» советского менталитета», который действует как наркотик, но ведет к повторению ошибок прошлого.

«Советский Союз не из-за заговоров развалился, а из-за несовершенной модели развития своей экономики и политической системы. Это внутренние были проблемы. Они стали источником вот этих поражений. Поэтому сегодня, если мы не будем уделять внимание снова внутренним причинам - факторам нашего успешного развития, если мы не увидим этого и вовремя не обратим на это внимание, мы снова будем терпеть поражение», - сказал глава Счетной палаты.

Перечень главных рисков для российской экономики - такой же, как был у СССР. «Это, конечно же, цена на нефть, это санкции», ограничивающие доступ к технологиям, отметил Кудрин.

Кроме того, «у нас остается проблема недостатка трудовых ресурсов для экономического роста», которую «нужно компенсировать через производительность труда», добавил он.

Еще одним риском, по мнению председателя Счетной палаты, являются низкие темпы роста реальных доходов населения, которые «ограничат потребительский спрос и развитие бизнеса».

По прогнозу Кудрина, в следующем году рост реальных доходов граждан замедлится сильнее, чем это прогнозируется официально: фактически рост составит не 1,3%, а 1%.

 
 
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