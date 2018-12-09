Алексей Кудрин: Россия рискует закончить как СССР



Алексей Кудрин

Как сообщает, об этом на открытии Общероссийского гражданского форума заявил глава Счетной палаты- подчеркнул он.Пока нельзя сказать, что национальные цели и проекты, заявленные на новый президентский срок, - добавил Кудрин.В частности,Хотя Путин ставил такую задачу в прошлогоднем послании федеральному собранию, принятый бюджет свидетельствует об обратном.сетует Кудрин. 24 млрд рублей от продажи госсобственности в ближайшие 3 года - это минимум с 2000-го года, при этом госкомпании по-прежнему скупают частные активы.- подчеркнул Кудрин: страна остается «заложницей» советского менталитета», который действует как наркотик, но ведет к повторению ошибок прошлого.- сказал глава Счетной палаты.Перечень главных рисков для российской экономики - такой же, как был у СССР.ограничивающие доступ к технологиям, отметил Кудрин.Кроме того,добавил он.Еще одним риском, по мнению председателя Счетной палаты, являются низкие темпы роста реальных доходов населения, которыеПо прогнозу Кудрина, в следующем году рост реальных доходов граждан замедлится сильнее, чем это прогнозируется официально: фактически рост составит не 1,3%, а 1%.