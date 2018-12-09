"Он начал меня бить". Ксения Собчак рассказала о пережитом насилии



Ксения Собчак. Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Ирина Горбачева, Ксения Собчак, Анна Ривина

В ходе дискуссии Собчак рассказала, как однажды на нее поднял руку бойфренд.— вспомнила Ксения.Сейчас рядом с ней любящий мужи сын Платон, которому в ноябре исполнилось два года. Об атмосфере любви и семейного счастья Ксения иногда рассказывает в сети.рассказалао супруге в одном из интервью.