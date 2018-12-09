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"Он начал меня бить". Ксения Собчак рассказала о пережитом насилии
Ксения Собчак. Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ
В ходе дискуссии Собчак рассказала, как однажды на нее поднял руку бойфренд.
- Это было много лет назад. Я отдыхала на Западе со своим молодым человеком. У нас случилась ссора в машине, и он начал меня бить. Я выбежала и стала стучаться в двери. Меня пустила какая-то женщина. После полиция приехала сама, хотя я не звонила. Там закон устроен таким образом, что нельзя отозвать дело. Все выносится на уровень государства. Есть свидетели, и нет хода назад, — вспомнила Ксения.
Ирина Горбачева, Ксения Собчак, Анна Ривина
Сейчас рядом с ней любящий муж Максим Виторган и сын Платон, которому в ноябре исполнилось два года. Об атмосфере любви и семейного счастья Ксения иногда рассказывает в сети.
- Максим действительно тот человек, к которому я очень прислушиваюсь… Он надежный, добрый, потрясающий, умный, с чувством юмор,— рассказала Ксения Собчак о супруге в одном из интервью.
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Ксения Собчак рассказала, как однажды на нее поднял руку бойфренд.
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