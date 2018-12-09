ГУВД Мингорисполкома установило личность анонима, сообщившего о минировании на площади Независимости, возбуждено уголовное дело.

"Во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома установлено звонившее лицо. Это женщина, 1963 года рождения, без определенного рода занятий", - сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

По ее информации, возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об опасности".

Ю.Гончарова также сообщила, что по месту жительства женщины в квартире (Заводской район Минска) сейчас проводится осмотр.

"Выясняются все обстоятельства. Уточняется факт нахождения на профилактических учетах в учреждениях здравоохранения", - добавила официальный представитель.

Телефон, с которого "заминировали" площадь Независимости

Как сообщалось, в понедельник неизвестный в 9:42 сообщил по телефону в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома о заминировании площади Независимости.

На место выехали сотрудники милиции, саперно-технической группы внутренних войск. Была проведена эвакуации людей. В итоге информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась.

В районе площади Независимости в Минске располагаются Дом правительства Беларуси, минская мэрия, ряд министерств и государственных ведомств, главное здание Белорусского государственного университета.