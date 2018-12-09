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Генпрокуратура озабочена ростом просроченной задолженности за белорусский экспорт

10.12.2018 13:36 — Разное | Интерфакс  
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Размер просроченной дебиторской задолженности перед белорусскими предприятиями-экспортерами вырос более чем на 10% до $470 млн на 1 октября текущего года, более 40% ее приходится на Россию, сообщил генеральный прокурор Александр Конюк в субботу в Москве.

"На 1 октября текущего года размер внешней просроченной дебиторской задолженности вырос более чем на 10% до $470 млн. Если анализировать ситуацию с такой задолженностью российских субъектов хозяйствования, то с момента моего последнего визита в январе этого года она снизилась на 10%. Но все еще составляет внушительные $189 млн - более 40% от общей суммы просроченных обязательств по экспортным поставкам", ‑ сказал А.Конюк на совещании с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий-экспортеров.

Его слова приводятся в сообщении отдела информации Генеральной прокуратуры.

А.Конюк проинформировал, что по результатам прокурорских проверок возбуждено 85 уголовных дел по фактам противоправных действий, которые повлекли причинение ущерба белорусским предприятиям, 26 из них – в отношении иностранных граждан. Кроме того, 477 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности, в том числе освобождены от занимаемых должностей.

Говоря о проблеме внешней дебиторской задолженности, А.Конюк констатировал недостаточный контроль, а в отдельных случаях и потерю материнскими компаниями и отраслевыми концернами управляемости в отношении субъектов ТПС.

"Под прикрытием минимальной прибыли, заложенной в контракты, субъекты ТПС отвлекают оборотные средства на сделки, не связанные с основными задачами по реализации продукции белорусских предприятий. Вносят предоплату за закупаемую у иностранных контрагентов для дальнейшей перепродажи продукцию, при этом предоставляя длительные сроки поставок", ‑ констатировал генпрокурор.

По его мнению, право руководителей предприятий-экспортеров самостоятельно определять стратегию продвижения товаров на внешних рынках и тем самым обеспечивать баланс интересов материнской компании и субъекта ТПС не ставится под сомнение. "Однако рассматривать вопрос о создании и организации работы торгового дома следует начинать с грамотно составленных уставных документов и эффективного механизма контроля за его деятельностью", - добавил генпрокурор.

"Субъекты ТПС не должны превращаться в склады для увеличения отчетных показателей по экспорту продукции. Отгрузка должна идти с учетом реальной возможности продажи товаров", ‑ подчеркнул А.Конюк.

Он также обратил внимание на факты неоплаты поставленной продукции с явно криминальными обстоятельствами. "Так, некоторые белорусские предприятия при наличии собственных представительств в крупных российских городах летом текущего года напрямую и без предоплаты поставили в адрес российской компании молочную продукцию общей стоимостью $1,5 млн, которую до сих пор эта компания не оплатила. Хотя в сети Интернет к моменту заключения сделок уже сообщалось о невыплате заработной платы сотрудникам на протяжении нескольких месяцев, а также о судебных решениях по взысканию российскими банками с данного предприятия задолженности по кредитным договорам", - говорится в сообщении.

"Разумеется, органы прокуратуры дадут надлежащую правовую оценку обстоятельствам этих сделок, действию или бездействию должностных лиц местных органов государственного управления, которые также призваны осуществлять владельческий надзор", ‑ заверил глава надзорного ведомства.

 
 
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Размер просроченной дебиторской задолженности перед белорусскими предприятиями-экспортерами вырос более чем на 10% до $470 млн на 1 октября текущего года, более 40% ее...
 
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