Сборная Беларуси (U-20) стартовала на ЧМ с победы над норвежцами, совершив камбэк с 0:3!

Молодежная сборная Беларуси (U-20) обыграла сверстников из Норвегии в стартовом матче чемпионата мира в группе "А" дивизиона I — 5:3. В ходе второго периода белорусы уступали 0:3. Состязания принимает немецкий Фюссен.

НОРВЕГИЯ U-20 — БЕЛАРУСЬ U-20 — 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)

НОРВЕГИЯ: Викстоль (Ханнеборг); Меисингсет — Томассен, Матисен — Солем (К) — Эдвардсен (А); Биркхейм — Энг, Викингстад (А) — Родне — Мартинсен; Воолер — Франке-Энерсен, Херманстад — Паульсен — Торесен; Лаланд — Хермансен — Хуррод.

БЕЛАРУСЬ: Грищенко (Толопило); Еременко — Дерябин (А), Дроздов — Мартынов — М.Сушко (К); Соловьев — С.Сапего (А), Филяев — Балтрук — Ажгирей; Щечин — Саврицкий, Алистров — Протас — Павленко; Зуев — Габрусь, Полищук — Оксентюк — Аносов.

ШАЙБЫ: 1:0 — Солем (Торесен, Меисингсет, 8.02 — бол.). 2:0 — Солем (13.23). 3:0 — Викингстад (Биркхейм, Мартинсен, 26.28). 3:1 — Дроздов (Мартынов, Аносов, 39.59). 3:2 — С.Сапего (Ажгирей, 42.29 — бол.). 3:3 — Балтрук (Ажгирей, 46.51 — бол.). 3:4 — Дерябин (Дроздов, Мартынов, 54.25 — бол.). 3:5 — Аносов (М.Сушко, 59.32 — п.в.).

Таблица: БЕЛАРУСЬ — 3 очка (1 игра), Франция — 3 (1), Германия — 2 (1), Австрия — 1 (1), Норвегия — 0 (1), Латвия — 0 (1).

В понедельник, 10 декабря, молодежная сборная Беларуси (U-20) матчем с командой Франции продолжит выступление на чемпионате мира-2019.

Встреча начнется в 17.30.

Путевку в элиту получит победитель однокрунового турнира, в котором примут участие шесть команд — сборные Беларуси, Австрии, Латвии, Франции, Германии и Норвегии.

Источник: " Прессбол "