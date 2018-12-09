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В Минске откроют первый "студенческий" велогараж

10.12.2018 12:22 — Разное | Интерфакс  
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Торжественное открытие первого велогаража, построенного студентами, пройдет 15 декабря в Минске, сообщили www.interfax.by в Минском велосипедном обществе.

В Минске откроют первый "студенческий" велогараж
Открытие состоится 15 декабря в 16.30 по адресу ул. И. Копиевича д.7. Отметим, что данный велогараж построен студентами собственными силами. А данное мероприятие столь неординарно для Минска, что в нем примут участие администрация города, велоактивисты, представители белорусского бизнеса, журналисты.

Помимо непосредственно торжественной церемонии открытия, ее участники планируют провести дискуссию на тему "Велосипедные гаражи в Минске: перспективы и проблемы", на которой смогут обсудить актуальность строительства таких велогаражей и возможности их возведения в столице.

"Новый велогараж примечателен тем, что студенты самостоятельно разработали его проект, согласовали с администрацией города, нашли под него финансирование и построили своими руками. Потребность построить велогараж возле общежития возникла из-за того, что сегодня в студенческие интернаты запрещено проходить с велосипедом и студентам негде хранить свой транспорт", - сообщили в Минском велосипедном обществе.

Мероприятие организовано молодёжным общественным объединением "Солянка" при поддержке Минского велосипедного общества.

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественное открытие первого велогаража, построенного студентами, пройдет 15 декабря в Минске, сообщили www.interfax.by в Минском велосипедном обществе.
 
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