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В Минске откроют первый "студенческий" велогараж
Торжественное открытие первого велогаража, построенного студентами, пройдет 15 декабря в Минске, сообщили
Помимо непосредственно торжественной церемонии открытия, ее участники планируют провести дискуссию на тему "Велосипедные гаражи в Минске: перспективы и проблемы", на которой смогут обсудить актуальность строительства таких велогаражей и возможности их возведения в столице.
"Новый велогараж примечателен тем, что студенты самостоятельно разработали его проект, согласовали с администрацией города, нашли под него финансирование и построили своими руками. Потребность построить велогараж возле общежития возникла из-за того, что сегодня в студенческие интернаты запрещено проходить с велосипедом и студентам негде хранить свой транспорт", - сообщили в Минском велосипедном обществе.
Мероприятие организовано молодёжным общественным объединением "Солянка" при поддержке Минского велосипедного общества.
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Торжественное открытие первого велогаража, построенного студентами, пройдет 15 декабря в Минске, сообщили www.interfax.by в Минском велосипедном обществе.
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