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Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась – ГУВД

10.12.2018 12:18 — Разное | Интерфакс  
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Информация  о минировании на площади Независимости не подтвердилось, идет розыск лица, сообщившего о минировании, заявили в ГУВД Мингорисполкома.

"Территория пл. Независимости была оцеплена, люди с данного участка были эвакуированы. Была проведена проверка на предмет обнаружения бесхозных предметов и взрывчатых веществ. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - подчеркнули в ГУВД.

Там также рассказали, что сотрудниками милиции в настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности лица, позвонившего в милицию.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад", проход на площадь Независимости в Минске и на станцию метро с территории площади открыт, посты оцепления сняты.

Сотрудники саперно-технической службы "перекуривают" после завершения осмотра, спецмашины покидают территорию площади.

На уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Запад" по поводу обнаружения взрывчатых веществ и предметов на площади и прилегающей к ней территории один из саперов отрицательно покачал головой.

Как сообщалось, в понедельник неизвестный в 9:42 сообщил по телефону в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома о заминировании площади Независимости.

На место выехали сотрудники милиции, саперно-технической группы внутренних войск. Была проведена эвакуации людей, проинформировали в ГУВД.

В районе площади Независимости в Минске располагается Дом правительства Беларуси, минская мэрия, ряд министерств и государственных ведомств, главное здание Белорусского государственного университета.

 
Теги: Минск
 
 
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Информация  о минировании на площади Независимости не подтвердилось, идет розыск лица, сообщившего о минировании, заявили в ГУВД Мингорисполкома. "Территория пл....
 
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