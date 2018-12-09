Беларусь намерена реализовать все договоренности с Суданом - Лукашенко

Беларусь полна решимости реализовать все договоренности с Суданом, заявил президент страны Александр Лукашенко на переговорах с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом в понедельник в Минске.

"Я хочу вас заверить в том, что мы полны решимости реализовать все наши договоренности настолько быстро, насколько будет ваша воля и воля суданской стороны", - сказал А.Лукашенко.

Слова главы государства цитирует его пресс-служба.

А.Лукашенко вспомнил о своем визите в Хартум в январе 2017 года. "Нам тогда удалось достичь ряда договоренностей, которые, безусловно, смогут вывести нас на очень высокий уровень сотрудничества. По крайней мере, мы сможем создать фундамент наших отношений, выполнив эти договоренности", - подчеркнул президент.

Кроме того, А.Лукашенко заявил, что Беларусь считает Судан надежным партнером и доверяет ему в полной мере. "Мы с большим уважением относимся к вашему государству. У нас нет абсолютно никаких разногласий в политической сфере и закрытых для обсуждения тем. Между двумя странами динамично развиваются дружественные и взаимовыгодные отношения", - сказал он.

Глава государства отметил, что стороны уже достигли определенных результатов в развитии сотрудничества. Например, успешно реализуются поручения президентов, касающиеся добычи золота. "С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота", - подчеркнул президент.

Также, по словам А.Лукашенко, белорусская сторона заинтересована в поставках своей продукции в Судан. При этом стороны договорились организовать совместные сборочные предприятия и сельскохозяйственные комплексы полного цикла. "Мы в ближайшее время создадим в Судане машиностроительный центр, где будет осуществляться сборка тракторов, автомобилей и строительной техники. Также мы создадим у вас молочно-товарные комплексы и теплицы закрытого типа для возделывания овощей и рассады в закрытом грунте", - сказал он.

Глава государства также выразил уверенность, что Беларусь и Судан в скором времени смогут заключить соглашение о сотрудничестве в банковской сфере, которое поможет выработать надежные механизмы взаиморасчетов.

"Нам нужно двигаться вперед и продолжать выполнение договоренностей, достигнутых в Хартуме. Мы готовы к открытому диалогу, обсуждению актуальных вопросов сотрудничества в интересах народов наших стран", - резюмировал А.Лукашенко.