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Влияние пальмового масла на здоровье белорусов обсудят в НАН РБ
Заседание Межведомственного координационного совета по проблемам питания при Национальной академии наук Беларуси пройдет 12 декабря в Минске. Одним из главных вопросов на нем станет влияние пальмового масла на здоровье белорусов, сообщили
"В мероприятии примут участие члены совета, руководители организаций НА Беларуси, известные ученые, представители министерств и ведомств страны", - рассказали в Академии наук.
По теме влияния пальмового масла на состояние здоровья населения Республики Беларуси с докладом выступит заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию", кандидат технических наук, доцент Елена Моргунова.
Еще одной важной темой обсуждения научной общественности станет качество и количество овощей и фруктов в питании белорусов, а также сравнительная характеристика свежих овощей и фруктов отечественного и зарубежного производства. Экспертом в этой теме выступит начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию", кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Почицкая.
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Заседание Межведомственного координационного совета по проблемам питания при Национальной академии наук Беларуси пройдет 12 декабря в Минске. Одним из главных...
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