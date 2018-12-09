На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»





Сегодня в Вороновском городском центре культуры и народного творчества состоялось торжественное открытие самой масштабной благотворительной акции «Наши дети», которая вновь начала шествие по всей стране.







На протяжении месяца в декабрьском марафоне волшебства и добрых дел примут участие представители местной вертикали власти, депутатского корпуса, районных организаций, предприятий, общественных объединений, трудовых коллективов. «Чародеи» постараются исполнить новогодние и рождественские желания вороновских ребят и подарят им свое внимание и заботу.







Поучаствовать в стартовой новогодней феерии посчастливилось 120 отличникам в учебе, победителям и призерам олимпиад, различных творческих конкурсов. Дивным представлением, веселыми шутками, забавными танцами и россыпью сладостей приветствовали собравшихся ребят взрослые. «Отличная альтернатива урокам!» — радовалась детвора и, не упуская момента, пела, топотала и хороводила. «Как же прекрасно детство!» — восхищенно включались в празднование взрослые. И уже сегодня продумывали, чем еще удивить «Наших детей».



































































































































































































Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.