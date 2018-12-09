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На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»

10.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»

Сегодня в Вороновском городском центре культуры и народного творчества состоялось торжественное открытие самой масштабной благотворительной акции «Наши дети», которая вновь начала шествие по всей стране. 


На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»

На протяжении месяца в декабрьском марафоне волшебства и добрых дел примут участие представители местной вертикали власти, депутатского корпуса, районных организаций, предприятий, общественных объединений, трудовых коллективов. «Чародеи» постараются исполнить новогодние и рождественские желания вороновских ребят и подарят им свое внимание и заботу. 


На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»

Поучаствовать в стартовой новогодней феерии посчастливилось 120 отличникам в учебе, победителям и призерам олимпиад, различных творческих конкурсов. Дивным представлением, веселыми шутками, забавными танцами и россыпью сладостей приветствовали собравшихся ребят взрослые. «Отличная альтернатива урокам!» — радовалась детвора и, не упуская момента, пела, топотала и хороводила. «Как же прекрасно детство!» — восхищенно включались в празднование взрослые. И уже сегодня продумывали, чем еще удивить «Наших детей».


На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»
На Вороновщине дан старт акции «Наши дети»

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Сегодня в Вороновском городском центре культуры и народного творчества состоялось торжественное открытие самой масштабной благотворительной акции «Наши дети»,...
 
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