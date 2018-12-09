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В Минске пассажир трамвая присвоил себе чужой рюкзак

10.12.2018 14:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске пассажир трамвая присвоил себе чужой рюкзак
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, инцидент произошел 21 ноября около 14.15 в Минске. Мужчина ехал в трамвае в сторону микрорайона «Зеленый луг». Внезапно он обнаружил, что пропал его рюкзак и обратился с заявлением в милицию.

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Выяснилось, что к краже причастен неизвестный мужчина. Как сообщила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ, с помощью установленных в трамвае камер видеонаблюдения правоохранители установили, что кражу совершил пассажир, который зашел в транспорт на остановке «Волгоградская», а вышел на остановке «Кольцова» с чужим рюкзаком.

Мужчина был одет в темно-синюю спортивную куртку с капюшоном, темные спортивные штаны, темные ботинки и синюю кепку. В руках у него был полиэтиленовый пакет. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине, изображенном на фотографии, обратиться в милицию.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас поисками мужчины занимаются правоохранители.
 
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