В Минске пассажир трамвая присвоил себе чужой рюкзак

Как стало известно, инцидент произошел 21 ноября около 14.15 в Минске. Мужчина ехал в трамвае в сторону микрорайона «Зеленый луг». Внезапно он обнаружил, что пропал его рюкзак и обратился с заявлением в милицию.

Выяснилось, что к краже причастен неизвестный мужчина. Как сообщила официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина ДОБРОВОЛЬСКАЯ, с помощью установленных в трамвае камер видеонаблюдения правоохранители установили, что кражу совершил пассажир, который зашел в транспорт на остановке «Волгоградская», а вышел на остановке «Кольцова» с чужим рюкзаком.

Мужчина был одет в темно-синюю спортивную куртку с капюшоном, темные спортивные штаны, темные ботинки и синюю кепку. В руках у него был полиэтиленовый пакет. Правоохранители просят всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине, изображенном на фотографии, обратиться в милицию.