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Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен повторный мониторинг ОДО «Виролайн»

10.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг станции технического обслуживания автомобилей ОДО «Виролайн».

Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен повторный мониторинг ОДО «Виролайн»


Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен повторный мониторинг ОДО «Виролайн»


Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен повторный мониторинг ОДО «Виролайн»

Повторный мониторинг ОДО «Виролайн» показал, что до настоящего времени ряд предложенных ранее в рекомендациях органов государственного пожарного надзора мероприятий не выполнен в полном объеме. А именно, смонтированная автоматическая пожарная сигнализация не введена в эксплуатацию и не обслуживается организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности. Не завершены работы по установке противопожарных преград отделяющих помещения разного функционального назначения. Персонал станции технического обслуживания задействованный в эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара не обеспечен самоспасателями. По результатам повторного мониторинга руководитель ОДО «Виролайн» Богачёв Д.В. привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС

 
 
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Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг станции технического обслуживания...
 
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