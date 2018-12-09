Инспекцией надзора и профилактики Быховского РОЧС проведен повторный мониторинг ОДО «Виролайн»

Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен повторный мониторинг станции технического обслуживания автомобилей ОДО «Виролайн».

















Повторный мониторинг ОДО «Виролайн» показал, что до настоящего времени ряд предложенных ранее в рекомендациях органов государственного пожарного надзора мероприятий не выполнен в полном объеме. А именно, смонтированная автоматическая пожарная сигнализация не введена в эксплуатацию и не обслуживается организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности. Не завершены работы по установке противопожарных преград отделяющих помещения разного функционального назначения. Персонал станции технического обслуживания задействованный в эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожара не обеспечен самоспасателями. По результатам повторного мониторинга руководитель ОДО «Виролайн» Богачёв Д.В. привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС