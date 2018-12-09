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Блок Пашиняна набрал более 70 процентов голосов на выборах в парламент Армении

10.12.2018 14:28 — Разное | Ежедневник  
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Блок Пашиняна набрал более 70 процентов голосов на выборах в парламент Армении

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил более 70% голосов на выборах в парламент. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные по итогам подсчета всех бюллетеней.

"Блок "Мой шаг" набрал 884,4 тысячи голосов или 70,45%. Идущая второй партия "Процветающая Армения" — 8,37% (103,8 тысячи). На третьем месте партия "Светлая Армения" с 6,37% (чуть больше 80 тысяч)", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦИК после подсчета данных со всех 2010 участков, пишут РИА Новости.

Бывшая правящая, а ныне оппозиционная Республиканская партия, впервые в истории независимой Армении не прошла в парламент. Она набрала чуть больше 59 тысяч голосов, или 4,7% вместо пороговых 5%.

Для страны это были первые досрочные парламентские выборы. В них участвовали два блока и девять партий. Порога явки нет, однако чтобы пройти в парламент, партия должна набрать больше 5% голосов, а блок — более 7%. При этом в Национальном собрании, согласно закону, должны быть представлены минимум три политические силы.


 

 
 
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Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" получил более 70% голосов на выборах в парламент. Об этом свидетельствуют данные...
 
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