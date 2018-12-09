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Догнать и перегнать: Honor анонсировал смартфон с «дырявым» экраном
За несколько часов до
Полноценная презентация устройства под названием Honor V20 в Китае пройдет 26 декабря, а международный анонс аппарата запланирован на 22 января. Он пройдет в Париже. Пока представители бренда ограничились лишь краткой информацией о новинке.
Известно, что смартфон получит 48-мегапиксельную камеру (модуль Sony IMX586, AI HDR). Кроме того, аппарат оборудуют уже знакомой функцией GPU Turbo для улучшения игрового процессора и технологией Link Turbo. Она нужна для лучшего качества связи и может одновременно использовать беспроводные модули Wi-Fi и 4G.
По неподтвержденной информации, Honor V20 оснастят экраном с разрешением 2310 на 1080 точек. Процессор — фирменный Kirin 980, операционная система — Android 9 с оболочкой EMUI 9.
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Полноценная презентация устройства под названием Honor V20 в Китае пройдет 26 декабря.
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