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Догнать и перегнать: Honor анонсировал смартфон с «дырявым» экраном

10.12.2018 14:31 — Разное | Tut.by  
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За несколько часов до презентации первого смартфона Samsung с отверстием в экране бренд Honor провел закрытое мероприятие, на котором показал свой вариант такого смартфона. Об этом пишет engadget.


Фото: engadget

Полноценная презентация устройства под названием Honor V20 в Китае пройдет 26 декабря, а международный анонс аппарата запланирован на 22 января. Он пройдет в Париже. Пока представители бренда ограничились лишь краткой информацией о новинке.


Фото: engadget

Известно, что смартфон получит 48-мегапиксельную камеру (модуль Sony IMX586, AI HDR). Кроме того, аппарат оборудуют уже знакомой функцией GPU Turbo для улучшения игрового процессора и технологией Link Turbo. Она нужна для лучшего качества связи и может одновременно использовать беспроводные модули Wi-Fi и 4G.


Пример снимка с основной камеры устройства

По неподтвержденной информации, Honor V20 оснастят экраном с разрешением 2310 на 1080 точек. Процессор — фирменный Kirin 980, операционная система — Android 9 с оболочкой EMUI 9.

 
 
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Полноценная презентация устройства под названием Honor V20 в Китае пройдет 26 декабря.
 
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