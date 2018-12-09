Дзержинский РОВД: пиротехника, петарды, фейерверки и прочие предпраздничные радости

Органы внутренних дел и МЧС призывают покупать только качественные пиротехнические изделия и только в специализированных торговых точках.

Подобных торговых мест, которые обладают официальным разрешением на торговлю салютами-петардами, в нашей стране не много. Прежде всего, из-за строгих норм безопасности и отсутствия проработанной нормативной базы. В результате многие магазины отказываются торговать пиротехникой, оставляя этот рынок на откуп теневому бизнесу.

Дзержинский РОВД информирует:

О РЕАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ХРАНЕНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И УСТАНОВЛЕННОЙ ЗАКОНОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ - устройство для получения требуемого эффекта с помощью горения пиротехнического состава (пиротехнический состав – это смесь компонентов, генерирующая в процессе горения заданные газообразные и конденсированные продукты, тепловую и механическую энергию, создающая различные оптические, акустические, электрические и барические эффекты).

ФЕЙЕРВЕРК - комплекс пиротехнических эффектов, как правило, составленных в художественную композицию для праздничного оформления культурно-массовых мероприятий и съемок теле-, кино-, видеопродукции.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕТАРД:

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (I класса) – обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой изготовителем инструкции по применению обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде;

ТЕХНИЧЕСКОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, а также ПЕТАРД II - III класса опасности непосредственно ручного запуска, срабатывающие на земной поверхности с эффектом взрыва, сопровождающегося разрушением корпуса петард, кратковременным световым и шумовым эффектом (акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от изделия 125 дБА и более), обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, соответствующей аттестации исполнителей (пользователей) и обеспечения определённых условий технического оснащения.

ФЕЙЕРВЕРКИ ПРОВОДЯТСЯ

На основании письменного договора между заказчиком и исполнителем фейерверка, а также уведомления местных исполнительных и распорядительных органов, территориальных органов МЧС и МВД.

О проведении фейерверка с применением ПЕТАРД IV и V классов опасности исполнитель фейерверка письменно уведомляет Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Охрана мест проведения фейерверков возлагается на организацию, проводившую фейерверк, которая должна обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от проникновения посторонних лиц, меры защиты персонала и сохранность фейерверочных изделий.

(Правила безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических изделий, утверждены Постановлением МЧС от 04.10.2004 № 32).

ПРАВИЛАМИ ПРОДАЖИ, ДОПУСКАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕТАРД:

- бытового назначения I и II классов опасности - в магазинах, павильонах;

- III а класса опасности - в специализированных магазинах, а также обособленных секциях по продаже петард, которые должны располагаться на верхних этажах магазинов у наружных стен и иметь оконный проем;

- технического назначения - только в специализированных магазинах.

(правила продажи отдельных видов товаров, утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 22.07.2014 N 703).

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЕТАРД

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОДАЖА ПЕТАРД:

- технического назначения и IIIа класса опасности в зданиях (сооружениях) классов Ф1, Ф2, Ф3.2 - Ф3.6, Ф4, Ф5, а также на торговых объектах, расположенных в подвальных этажах, входящих в комплекс автозаправочной станции;

- бытового назначения I и II классов опасности в зданиях (сооружениях) классов Ф1, Ф2, Ф3.2 - Ф3.4, Ф3.6, Ф4, Ф5, на торговых объектах, входящих в комплекс автозаправочной станции.

При размещении петард в торговом зале используется выкладка, при которой покупатель не имеет прямого доступа к этим изделиям.

Хранение петард в местах их продажи должно осуществляться в несгораемых шкафах (сейфах).

Двери в шкаф (сейф) допускается открывать только при отпуске товара.

Количество петард в месте продажи (в том числе в складских помещениях магазинов, павильонов) не должно превышать 50 килограммов.

(правила продажи отдельных видов товаров, утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 22.07.2014 N 703).

Меры пожарной безопасности при использовании петард должны быть изложены в инструкции по их применению в соответствии с требованиями действующих ТНПА. Содержание информации для потребителя должно соответствовать степени потенциальной опасности петард.

Класс опасности петард должен быть подтвержден результатами испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией. Документы, подтверждающие результаты испытаний (сертификат соответствия, протокол испытаний или их копии), должны находиться у продавца.

(Постановление МЧС Республики Беларусь от 14.03.2014 №3 «Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014»)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- продажа петард без инструкции по их применению и не в упаковке производителя;

- совместно хранить в одном шкафу (сейфе) боеприпасы и петард, порох с капсюлями или снаряженными патронами;

- продажа петард несовершеннолетним в возрасте до 15 лет.

(при возникновении спора покупатель обязан предъявить документ, содержащий фотографию, подтверждающий его возраст).

(правила продажи отдельных видов товаров, утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 22.07.2014 N 703).

- хранить петард в помещениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности.

(Постановление МЧС Республики Беларусь от 14.03.2014 №3 «Об утверждении Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014»)

- продажа петард на рынках (на торговых местах).

(Правила создания и функционирования рынков, утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.07.2014 N 686).

- продажа по образцам без (вне) торгового объекта.

(Правила осуществления розничной торговли по образцам, утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 N 31).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. ст. 9.4 КоАП «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей» за использование петард ребёнком младше 14 лет (ответственность несут родители):

Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетним деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершенное деяние, - которая предусматривает наказание в виде предупреждения или наложение штрафа в размере до 10 БВ.

То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 БВ.

2. ст. 10.9 КоАП «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества», за использование петард и причинение ущерба (до 50 БВ).

3. ст.12.7 КоАП «Незаконная предпринимательская деятельность»

За незаконную торговлю пиротехническими изделиями – штраф от 10 до 50 БВ, для ИП – от 10 до 200 БВ с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации, или лишение права заниматься определенной деятельностью; юридического лица – до 500 БВ с конфискацией или без дохода, полученного в результате такой деятельности, или лишение права заниматься определенной деятельностью.

4. ст.12.17 КоАП ч. 8 «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению», за реализацию петард (с рук, лотков, тележек, автомобилей, а также с использованием иных приспособлений в местах, запрещённых законодательством) предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 3 БВ.

5. ст. 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство»

За использование петард в общественном месте (места с массовым пребыванием граждан, во дворах домов и т.д.) – административный арест или штраф от 2 до 30 БВ.

6. ст. 23.48 КоАП «Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями» (только в отношении юр. лиц.)

Нарушение правил учета, хранения, использования, перевозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или пиротехническими изделиями – предупреждение или штраф в размере до 10 БВ.

То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение – штраф от 10 до 20 БВ с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации либо лишение специального права с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

8. ст. 23.57 КоАП «Нарушение условий и правил осуществления охранной деятельности», влечет наложение штрафа в размере до 50 БВ с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации, а на юридическое лицо - до 100 БВ с конфискацией предметов и специальных средств охранной деятельности или без конфискации.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ст. 299 УК «Нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, едкими веществами или пиротехническими изделиями». При условии, когда использование пиротехнические изделия повлекло по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения либо ущерба в крупном размере, – наказывается исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения двум или более лицам, – наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Дзержинский РОВД также обращает Ваше внимание

Вход граждан на массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Рождества и Нового года будет осуществляется только после визуального контроля физического состояния, категорически исключив проход граждан в состоянии алкогольного опьянения. Так же будет проводится проверка ручной клади и личный досмотр с использованием технических средств. Запрещается проносить с собой спиртные, слабоалкогольные напитки и пиво, прохладительные напитки в стеклянной, металлической, пластиковой непрозрачной и объемом более 1 литра таре, тетрапакетах, пиротехнические изделия, оружие, взрывные устройства, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, колюще-режущие предметы, предметы, запрещенные (ограниченные) к свободному обороту и специально предназначенные для нанесения телесных повреждений.

Как себя вести при обнаружении подозрительного предмета

В случае обнаружения подозрительного предмета, не оставляйте этот факт без внимания. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). Если Вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ближайший отдел милиции. Если Вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.

При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством:

- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;

- зафиксируйте время обнаружения предмета;

- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;

- обязательно дождитесь прибытия следственно-оперативной группы (помните, что Вы являетесь очень важным очевидцем);

- всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных мероприятиях, торговых центрах, рынках и т.д.;

- при обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции;

- не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета;

- не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. Помните: внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.



