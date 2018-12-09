Светлана Вотинова: Перевод произведений Айтматова – захватывающее занятие. ЭКСКЛЮЗИВ

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения знаменитого писателя Чингиза Айтматова. К этой дате был переведен на белорусский язык его роман «Когда падают горы (Вечная невеста)». Над переводом произведения работала главный редактор белорусского журнала «Маладосць» Светлана Вотинова. О том, как проходил процесс, насколько он был трудным и увлекательным, она рассказала в интервью для программы «Евразия.Дословно» на телеканале «МИР 24».

Скажите, почему выбор пал именно на этот роман?

Вотинова: Потому что это самое последнее произведение Чингиза Айтматова . Он был написан в 2006 году. Знаю, что в 2007-м переводился на немецкий и издан в Германии книгой. На белорусский довольно много произведений Айтматова переводилось, особенно в советское время: «Джамиля», «Первый учитель». Интересно, что перевод «Буранного полустанка» в 1986 году был сделан тоже редактором журнала «Маладосць». Это был редактор отдела Михась Стрельцов – наш известный писатель. У меня были определенные рассуждения, моменты выбора между «Плахой» и «Когда падают горы (Вечная невеста)». Но все же было принято решение остановить выбор на самом последнем произведении – оно самое актуальное и зрелое.

Любой перевод – задача не очень простая. С точки зрения сохранения аутентичности авторского текста, его образности, были ли какие-нибудь трудности перевода?

Вотинова: Процесс работы над этим переводом я бы не назвала трудным. Я бы назвала это захватывающим занятием. Для меня было важно то, какой текст я перевожу, какого уровня писатель и качество литературного материала. Есть там такое слово «певица-вокалица». Нужно было и рифму сохранить, а еще сохранить смысл этого выражения по отношению к Айдаре Самаровой, такую некую фамильярность. Как это сделать, что бы и в белорусском языке тоже рифма была? Ко мне это пришло буквально через несколько минут. Я поняла то, что нужно написать «спивачка-трюкачка». Получилось. Только переводя этот текст, я сумела понять, что переводчик читает произведение по-особенному, не так, как обычный читатель. И я завидовала самой себе, потому что я как бы заглянула под строчки, под буквы, под слова.

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