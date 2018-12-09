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Белорусы с победы стартовали на Чемпионате мира по хоккею среди молодежи

10.12.2018 14:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусы с победы стартовали на Чемпионате мира по хоккею среди молодежи
Снимок носит иллюстративный характер. © / International Ice Hockey Federation

Сборная Беларуси стартовала на Чемпионата мира по хоккею с шайбой в группе «А» дивизиона I в немецком Фюссене. В первом матче нашим игрокам противостояли норвежцы.

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Матч получился достаточно напряженным. К концу второго периода наши игроки уступали со счетом 0:3, однако белорусам удалось совершить кам-бэк.

На последней секунде второго периода Дроздов забил первую шайбу белорусов, а в третьем периоде наши хоккеисты отправили в ворота соперников сразу четыре безответные шайбы. Итоговая победа белорусов со счетом 5:3.

11 декабря команда Беларуси продолжит выступление на турнире матчем против сборной Франции. За единственную путевку в элитный дивизион также сражаются команды Германии, Австрии и Латвии.

 
 
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В стартовом матче Чемпионата мира по хоккею с шайбой в группе «А» дивизиона I сборная Беларуси обыграла команду Норвегии – 5:3.
 
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