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Белая Русь? Посмотрите на карту, где объясняют название каждой страны мира

10.12.2018 14:23 — Разное | KYKY  
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Австралийская компания Credit Card Compare сделала карту мира, на которой объясняется, что означает название каждой страны. Например, Македония − это «земля высоких людей», а Румыния − это «люди из Рима». А Беларусь подписана как «White Ruthenia». Рутения − это одно из средневековых латинских названий Руси, так что мы «Белая Русь».

Создатели карты постарались найти самые давние упоминания нынешнего названия каждой страны, чтобы объяснить его происхождение. Вот, например, Испания − это «земля множества кроликов», Англия − «земля ангелов», а Норвегия − «путь на север», что довольно логично, учитывая, какую территорию занимает эта страна. Красиво объясняется название Аргентины − «земля рядом с серебристой рекой». В Эквадоре, видимо, разбираются в географии, потому что это слово происходит от понятия «экватор». А награду за самое «прямолинейное» название можно дать США − это Соединённые штаты Америки.

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Австралийская компания Credit Card Compare сделала карту мира, на которой объясняется, что означает название каждой страны. Например, Македония − это «земля высоких...
 
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