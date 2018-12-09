Белая Русь? Посмотрите на карту, где объясняют название каждой страны мира

Австралийская компания Credit Card Compare сделала карту мира , на которой объясняется, что означает название каждой страны. Например, Македония − это «земля высоких людей», а Румыния − это «люди из Рима». А Беларусь подписана как «White Ruthenia». Рутения − это одно из средневековых латинских названий Руси, так что мы «Белая Русь».

Создатели карты постарались найти самые давние упоминания нынешнего названия каждой страны, чтобы объяснить его происхождение. Вот, например, Испания − это «земля множества кроликов», Англия − «земля ангелов», а Норвегия − «путь на север», что довольно логично, учитывая, какую территорию занимает эта страна. Красиво объясняется название Аргентины − «земля рядом с серебристой рекой». В Эквадоре, видимо, разбираются в географии, потому что это слово происходит от понятия «экватор». А награду за самое «прямолинейное» название можно дать США − это Соединённые штаты Америки.