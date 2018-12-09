ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активисты цепями заблокировали вход в Министерство информации

10.12.2018 13:24 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Сегодня, 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Видимо, в честь этого неизвестные беларуские активисты приклеили у входа в здание Министерства информации плакаты с выдержками из 33-й статьи Конституции Беларуси и 19-й статьи Всеобщей декларации прав человека. А чтобы чиновники опоздали на работу и ознакомились с цитатами (но это не точно), активисты буквально «заковали» двери Миниформа цепями, пишет  «Новы час»..

Таким образом вход в здание оказался временно заблокирован. Некоторые прохожие с любопытством остановились посмотреть, что будет дальше. Через 20 минут пришли милиционеры и сорвали цитату из Всеобщей декларации прав человека. Выдержка из Конституции продержалась на пять минут больше. Потом появились слесари, которые с помощью молотка и кусачек сняли замки. 

«Уже почти год на территории Беларуси заблокирован доступ к сайту «Хартии'97», регулярно задерживают журналистов телеканала «Белсат», преследуются сотрудники других СМИ. Недавно введены ограничения на комментарии в интернете. Сегодня в День прав человека, мы хотим напомнить людям, работающим в этом здании, что все эти действия, направленные на ограничение распространения информации незаконны и рано или поздно за них придется отвечать», − цитирует одного из участников акции telegram-канал «Баста».

Статья 33 Конституции Беларуси

Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них. Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются.

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Видимо, в честь этого неизвестные беларуские активисты приклеили у входа в здание...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что такое не везет: мужчина трижды за день прыгал под поезд минского метро и остался жив
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика