Активисты цепями заблокировали вход в Министерство информации

Сегодня, 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Видимо, в честь этого неизвестные беларуские активисты приклеили у входа в здание Министерства информации плакаты с выдержками из 33-й статьи Конституции Беларуси и 19-й статьи Всеобщей декларации прав человека. А чтобы чиновники опоздали на работу и ознакомились с цитатами (но это не точно), активисты буквально «заковали» двери Миниформа цепями, пишет «Новы час»..

Таким образом вход в здание оказался временно заблокирован. Некоторые прохожие с любопытством остановились посмотреть, что будет дальше. Через 20 минут пришли милиционеры и сорвали цитату из Всеобщей декларации прав человека. Выдержка из Конституции продержалась на пять минут больше. Потом появились слесари, которые с помощью молотка и кусачек сняли замки.

«Уже почти год на территории Беларуси заблокирован доступ к сайту «Хартии'97», регулярно задерживают журналистов телеканала «Белсат», преследуются сотрудники других СМИ. Недавно введены ограничения на комментарии в интернете. Сегодня в День прав человека, мы хотим напомнить людям, работающим в этом здании, что все эти действия, направленные на ограничение распространения информации незаконны и рано или поздно за них придется отвечать», − цитирует одного из участников акции telegram-канал «Баста».

Статья 33 Конституции Беларуси

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Статья 19 Всеобщей декларации прав человека

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