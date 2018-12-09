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Хозяева хотели выбросить старую кухню и передумали. Смотрите, что с ней удалось сделать

10.12.2018 14:38 — Разное | Tut.by  
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Два года назад Ребекка и Терри купили дом в Сакраменто (Калифорния). Перед тем как переехать в новое жилище, пара сделала там ремонт. Самый интересный момент в этой переделке — кухня 60-х годов прошлого века. Первая мысль хозяев была избавиться от нее, но потом они передумали. У нас тоже еще хватает этого добра в квартирах. Смотрите, что можно сделать с такой мебелью, если она у вас еще сохранилась.


После ремонта. Фото: studioplumb.com, Nicolette Lovell

Ребекка не просто хозяйка большого дома, но и дизайнер. Это ей пришла идея переделать кухню 1960-х годов во что-то современное. Ремонт занял у Ребекки шесть недель, о каждом этапе она рассказывала в своем блоге.


Кухня до ремонта. Фото: studioplumb.com, Nicolette Lovell

Фото:studioplumb.com, Nicolette Lovell

Сначала дизайнер составила план работ, где прописала подробно, что она хочет изменить в своей кухне и как.

Например, Ребекка отказалась от верхних ящиков, заменив их деревянными полками. Это решение увеличило пространство, дало больше света.


Фото:studioplumb.com, Nicolette Lovell

Фанерные фасады шкафчиков оказались крепкими, их перекрасили в синий цвет. Фартук сделали комбинированным — часть выложили плиткой, а часть — мозаикой.


Фото:studioplumb.com, Nicolette Lovell

Больше всего пришлось переделывать зону холодильника.


Фото:studioplumb.com, Nicolette Lovell

Фото:studioplumb.com, Nicolette Lovell

Фото:studioplumb.com, Nicolette Lovell

Фото:studioplumb.com, Nicolette Lovell

Фото:studioplumb.com, Nicolette Lovell

Фото:studioplumb.com, Nicolette Lovell
 
 
Ссылка на источник 35
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