|
«Во время примерки заметила, что в ботинке оторвана подошва. Продавцы обвинили меня в порче товара»
Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе
Ольга, г. Могилёв:
Дарина Гулюта, юрист:
Новости по теме
‡агрузка...
От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты
Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства
Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась
Церемония вручения Нобелевской премии мира пройдёт в Осло
Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах
Число жертв крупного ДТП в Колумбии возросло до 13 человек
Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма
Советское ретро. Выставка новогодних игрушек проходит в Могилёве
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)