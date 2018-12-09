ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Во время примерки заметила, что в ботинке оторвана подошва. Продавцы обвинили меня в порче товара»

10.12.2018 13:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Ольга, г. Могилёв:
Во время примерки обуви заметила, что в ботинке оторвана подошва. Продавцы обвинили меня в порче товара и сказали заплатить за него. Как быть?

Дарина Гулюта, юрист:
В случае причинения ущерба магазину, потребитель обязан возместить ущерб только в том случае, если продавец докажет, что данный ущерб был причинен именно этим покупателем.
Новости по теме

«Кто-то поцарапал мою машину тележкой»: от кого требовать компенсацию?

«Как часто и когда супруги должны ходить в театр». Зачем нужен брачный договор?

Юристы будут бесплатно консультировать жителей сёл и агрогородков 29 ноября

Нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно 30 ноября

Можно ли делить имущество, если наследство получил один родственник: консультирует юрист

На крем проявилась аллергия: можно ли вернуть его в магазин?

«Через неделю сам по себе начал выключаться»: можно ли вернуть в магазин новый телефон?

Поручительство по кредиту: помощь или риск? Разбираемся с юристом

‡агрузка...
Новости 24 часа

От золотодобычи до сельского хозяйства. Беларусь и Судан обсуждают новые проекты

Президент Беларуси предлагает Судану готовить специалистов для сельского хозяйства

Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась

Церемония вручения Нобелевской премии мира пройдёт в Осло

Блок Пашиняна прошёл в парламент на досрочных выборах

Число жертв крупного ДТП в Колумбии возросло до 13 человек

Более 1300 рейсов отменили в США из-за снежного шторма

Советское ретро. Выставка новогодних игрушек проходит в Могилёве

Все новости
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легко ли отдать ребенка в горецкий детский сад?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика