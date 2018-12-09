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Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась

10.12.2018 13:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Звонок в милицию о минировании поступил от неизвестного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли правоохранители, сапёрно-техническая группа. Людей эвакуировали.

Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась

В течение двух часов специалисты работали на территории. Взрывоопасных предметов на площади обнаружено не было.  В  начале первого оцепление сняли. 

Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Из ТЦ столицы люди не эвакуировались, т.к. к моменту вызова и приезда сотрудников милиции ТЦ еще не открылся. Сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности, которая позвонила в милицию.

Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Звонок в милицию о минировании поступил от неизвестного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли правоохранители,...
 
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