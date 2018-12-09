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Информация о минировании на площади Независимости не подтвердилась
Новости Беларуси. Звонок в милицию о минировании поступил от неизвестного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли правоохранители, сапёрно-техническая группа. Людей эвакуировали.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
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Новости Беларуси. Звонок в милицию о минировании поступил от неизвестного мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На место прибыли правоохранители,...
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