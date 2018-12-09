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В Светлогорске 25-летний парень грозился спрыгнуть с трубы ТЭЦ. Переговоры велись более часа
Новости Беларуси. В Светлогорске молодой человек грозился спрыгнуть с трубы ТЭЦ.
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Молодой человек ходил по трубам на высоте шести-восьми метров.
На место инцидента прибыл наряд группы задержания Светлогорского отдела Департамента охраны. Затем приехали правоохранители, медики и спасатели с автолестницей.
Призывы спуститься парень игнорировал и говорил, что спрыгнет. Переговоры продолжались полтора часа.
Молодого человека уговорили спуститься вниз. Парня доставили в больницу – им оказался 25-летний работник одного из местных предприятий. Предварительно, молодой человек был трезвым.
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Новости Беларуси. В Светлогорске молодой человек грозился спрыгнуть с трубы ТЭЦ. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского...
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