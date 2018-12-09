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Пьяный отец вместе с семьей по дороге на рыбалку попал в ДТП

10.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В один день Ростислав, сын злополучного водителя, предложил расслабиться и съездить на рыбалке. Жаль, что он совершенно не принял во внимание то, что его отец садится за руль пьяным. Мужчина, к слову, даже не имел водительских прав.  
 
Проехав несколько километров, дальше все негативные предвестия сошлись воочию. Из-за скорости движения, отсутствия должного опыта управления, что особенно важно будучи в состоянии алкогольного опьянения, водитель не справился с управлением – автомобиль занесло и он оказался в кювете. 
 
Выбравшись из машины, водитель убедился, что родственники живы, и не придумал ничего лучше, чем направиться к знакомому Зенону Рогаткину в соседнюю деревню – за трактором, –чтобы перевернуть авто с крыши и перевезти машину домой. Коробейников отсутствовал на месте ДТП около полутора часов. Выяснилось, что он был очень расстроен происшедшим и  после неудачной попытки завести трактор решил  выпить с другом.
 
В это время у перевернувшейся машины происходили другие события. Выбравшись из машины, сын  поначалу не мог оценить тяжесть полученных повреждений и некоторое время думал, что медицинская помощь не нужна. Но когда отец ушел,  состояние Ростислава начало ухудшаться. Проезжавшие мимо водители вызвали парню скорую помощь. В числе телесных повреждений, которые он получил  – закрытые переломы ребер, ушиб легкого, разрыв правой доли печени, осложнившийся внутрибрюшным кровотечением. 
 
– Позже в суде мужчина заявил, что претензий к отцу не имеет, поскольку чувствует свою долю вины в происшедшем, ведь именно он был инициатором поездки, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. 
 
Суд признал водителя  виновным в нарушении Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения потерпевшему, и приговорил его к лишению свободы на 2,5 года в исправительной колонии в условиях общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на пять лет. 
 
Служба информации «ГП»
 
 
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В один день Ростислав, сын злополучного водителя, предложил расслабиться и съездить на рыбалке. Жаль, что он совершенно не принял во внимание то, что его отец...
 
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