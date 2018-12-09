Завтра в Миорах сработают сирены — это предупредительный сигнал «Внимание всем!»

Завтра, 11 декабря, в соответствии с графиком, утверждённым председателем Витебского облисполкома, будет проводится полугодовая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения области. Будут включены сирены — это предупредительный сигнал «Внимание всем!». Соблюдайте спокойствие. Чтобы прослушать сообщение, включите радио, телевизоры, громкоговорители.

ПЕРЕДАЧА речевых сообщений по каналам проводного радио- и телевещания — основной способ оповещения населения. При ведении военных действий для оповещения населения об угрозе применения противником современных средств поражения подаются сигналы «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность», «Химическая тревога».

В случае угрозы нападения противника с воздуха сигнал тревоги такой: включаются сирены, одновременно дикторы в течение двух-трёх минут объявляют по телевидению, радио: «Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога!». Сигнал повсеместно дублируется прерывистыми гудками на предприятиях и транспорте.

ЕСЛИ сигнал оповещения застал вас дома , покиньте здание и спуститесь в ближайшее укрытие, предварительно выключив нагревательные приборы, газ. Свет (если топилась печь — залейте в ней огонь). Возьмите с собой медикаменты, запас продуктов питания, документы и деньги. По возможности предупредите соседей об объявлении тревоги.

Если в это время вы были на улице, в городском транспорте , не пытайтесь быстрее попасть домой. Отыщите ближайшее убежище. В том случае, если его не окажется, используйте имеющиеся вблизи подземные переходы и коллекторы, подвальные помещения, тоннели, станции метро. Можно укрываться также в придорожных кюветах, котлованах строящихся зданий, канавах, за низкими каменными стенами и оградами, железнодорожными насыпями, в оврагах, балках, лощинах.

В том случае, если сигнал застал в общественном месте — в магазине, театре, на рынке , внимательно выслушайте указание администрации о том, где поблизости находятся станции метро или другие укрытия, как до них быстрее добраться. Если от администрации не поступит указаний, выйдите на улицу, осмотритесь, определите место расположения ближайшего убежища или естественного укрытия и воспользуйтесь им.

Действуйте так же, как и жители городов, если сигнал застал в частном сельском доме. Прятаться можно в подвалах, погребах и других заглубленных сооружениях, а также в оврагах, балках, лощинах, канавах, ямах.

СИГНАЛ «Отбой воздушной тревоги» подают по радиотрансляционным сетям, через местные радио- и телевизионные станции и другими способами, которые можно использовать в конкретной обстановке. Звучит так: «Внимание! Внимание! Граждане! Отбой воздушной тревоги!». По нему с разрешения коменданта (старшего) убежища вы покидаете его. Можно также выходить из погребов, подпольев, подвалов.

О ВОЗМОЖНОСТИ радиоактивного заражения население предупреждается сигналом «Радиационная опасность!». По нему необходимо надеть на себя и детей противогазы, если их нет — противопыльные тканевые маски или ватно-марлевые повязки, взять запас продуктов питания и воды, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и отправиться в убежище, противорадиационное или простейшее укрытие. Защищаться от радиоактивного облучения можно также в подвалах и каменных постройках. Если вынуждены укрываться в доме или квартире, жильё следует загерметизировать.

СИГНАЛ «Химическая тревога» оповещает об угрозе или обнаружении химического бактериологического заражения. Услышав его, наденьте на себя и детей противогазы, в случае необходимости — средства защиты кожи. Укройтесь в защитном сооружении. Если его нет поблизости, используйте жилые, производственные и подсобные помещения.

Перед тем, как войти в убежище, снимите использованные средства защиты кожи, верхнюю одежду и оставьте их в тамбуре. Укрываясь, например, в подвале, помните, что такое укрытие может защитить от попадания на кожу и одежду капельно-жидких отравляющих веществ, но не от их паров и аэрозолей. Поэтому обязательно используйте противогазы.

Фото для иллюстрации.

Дмитрий ПЛОТНИКОВ,

инспектор группы пропаганды и

взаимодействия с общественностью РОЧС.