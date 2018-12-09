Facebook запретил любые намеки на секс

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Правила публикации в Facebook обновлены.

Согласно новым правила м, обсуждать проблемы сексуальной эксплуатации и насилия не возбраняется, однако текст и изображения не должны «побуждать к половым контактам» или каким-либо образом им способствовать.

Так, через Facebook нельзя будет координировать людей для «выполнения действий сексуального характера», домогаться до собеседника, искать сексуального партнера, использовать сексуально-провокационный сленг и т.д. Например, фраза «хочу развлечься сегодня вечером» может быть расценена как неявное домогательство.