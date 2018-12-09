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Facebook запретил любые намеки на секс
10.12.2018 14:31 — Разное | Ежедневник
фото: lenta.ru
Правила публикации в Facebook обновлены.
Согласно
Так, через Facebook нельзя будет координировать людей для «выполнения действий сексуального характера», домогаться до собеседника, искать сексуального партнера, использовать сексуально-провокационный сленг и т.д. Например, фраза «хочу развлечься сегодня вечером» может быть расценена как неявное домогательство.
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Правила публикации в Facebook обновлены.
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