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Соблюдения законодательства при заключении организациями договоров за счет бюджетных средств

10.12.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Соблюдения законодательства при заключении организациями договоров за счет бюджетных средствГлавное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Витебской области обращает ШЩиш должностных лиц бюджетных и иных организаций на обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства при заключении их организациями договоров за счет бюджетных средств. В соответствии с разъяснениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли срок действия договора на государственную закупку не должен составлять более года, кроме случая, когда срок производства закупаемых товаров (выполнения работ, оказания услуг) составляет более года. В указанном случае договор заключается на необходимый срок, но исполняется в пределах годовых ассигнований, ежегодно уточняемых при необходимости в договоре. При этом данное исключение предполагает длящееся разовое производство закупаемых товаров (выполнение работ, оказание услуг},

В то же время в случае, когда сущность отношений предполагает длящийся постоянный характер, например, поставка продуктов питания, приобретение услуг связи, коммунальных услуг и другое, в том числе при приобретении услуг у субъектов естественных монополий, то процедура государственной закупки должна проводиться ежегодно и завершаться подписанием договора.

С учетом указанных разъяснений, с 1 января 2019 года по результатам проведенных процедур закупок необходимо предъявлять в органы государственного казначейства новые договора, заключенные в соответствии с законодательством. Дополнительные соглашения казначейством к регистрации приниматься не будут.

Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Витебской области

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