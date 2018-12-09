5 лучших фильмов главного кинофестиваля зимы, на который можно прийти бесплатно

Фестиваль документального кино Watch DOCS Belarus стартует уже на этой неделе. Он пройдет с 13 по 16 декабря. Если для вас программа феста — набор неизвестных названий и имен режиссеров, подборка AFISHA.TUT.BY придется к месту: мы собрали топ-5 картин, которые нужно обязательно посмотреть на этой неделе.

«Белый мир глазами Далиборека» Вит Клусак, 2017 / Чехия, Словакия, Дания / 105 минут

Когда: 13 декабря, 18.30. Где: кинотеатр « Мир ». Сколько: бесплатно. О чем кино: своего героя по имени Далиборек режиссер нашел в интернете, где тот больше известен по имени своего ютьюб-канала Destruktor666. 40-летний грозный антисемит и неонацист-неудачник в свободное от нелюбимой работы время производит маргинальные видео, отчаянно пытаясь снять что-то вроде «лучшего фильма ужасов всех времен», исполняет песню про «гермафродита» с непристойным текстом. Ненависть к Другому висит в воздухе его китчевой квартиры, где над полками со старыми книгами развешана неонацистская символика. При этом сам герой появляется в футболке «Я рожден в ЧССР».

«Белый мир…» — фильм открытия и редкий (но удачный) пример документальной комедии. Чешский режиссер Вит Клусак запускает зрителя в замкнутый круг размышлений о том, как страшен может быть нацизм в своей живучести — и как смешон, если увидеть реальные жизни тех, в чьи головы он проникает.

«Дебют» Анастасия Мирошниченко, 2017 / Беларусь / 80 минут

Когда: 15 декабря, 14.00. Где: кинотеатр « Мир ». Сколько: бесплатно. О чем кино: в исправительной колонии, расположенной прямо в центре Гомеля, отбывают наказание полторы тысячи женщин. Сюда попадают только те, кто нарушил закон впервые. Оказавшись в длительном заключении, женщины боятся лишиться семейной поддержки, которая необходима каждому человеку. Не потерять себя помогают лишь репетиции спектакля. Долгожданная премьера состоится в Гомельском драматическом театре. Осужденные впервые за долгие годы на несколько часов покинут территорию колонии. Их дебют на профессиональной сцене смогут увидеть родственники. Для тех, кто живет за колючей проволокой, это шанс предстать перед родными не в образе преступников и сделать первый шаг в новую жизнь. История создания спектакля становится поводом для поисков ответов на сложнейшие вопросы: где проходит грань между личной свободой и ответственностью за свою жизнь? Какова цена криминального поступка? Возможно ли искупление вины и возвращение к жизни для тех, кто осужден законом и обществом?

Анастасия Мирошниченко — женское лицо белорусской документалистики. Она не раз рассказывала , что у нее уже есть четкое понимание тем, с которыми она хочет работать. В фокусе документалистки — жизнь маленького человека в экстремальной ситуации. Кстати, премьера картины «Дебют» прошла не где-нибудь, а на IDFA в Амстердаме — это, на минуту, мечта любого документалиста. Мы собрали несколько причин , почему «Дебют» — must see для любого белоруса. А о том, как Мирошниченко вообще сняла кино про женскую колонию в Гомеле и теперь его смотрят по всему миру, можно почитать здесь . Пророчим на этот сеанс дикий аншлаг, поэтому приходите заранее.

«Михник: „Будь реалистом, требуй невозможного“» Мария Змаж-Качанович, 2015 / Польша / 96 минут Когда: 15 декабря, 19.00. Где: Ok16 . Сколько: бесплатно. О чем кино: фильм Марии Змаж-Кочанович рассказывает об одном из героев борьбы за права человека в Польше, диссиденте, общественном деятеле, главном редакторе «Газеты Выборчей» Адаме Михнике.

Образ «неформатируемого» человека, как называет его сама режиссер, создается в первую очередь на основе архивных материалов Польской Народной Республики, которые приобретают особую зрелищность из-за актов протеста Адама Михника против коммунистического пропагандистского цирка. В фильм также включены рассказы его ближайших соратников и сцены общения с людьми, в которых Михник всегда очень активен и вовлечен. Исключение составляет лишь длинный эпизод, когда после победы Михника в судебном деле о клевете политические противники упорно преследуют его с камерами: в этих кадрах наибольшее впечатление производит его отстраненность.

«Сапер» Хогир Хирори, Шинвар Камаль, 2017 / Швеция / 83 минуты Когда: 15 декабря, 23.59. Где: PR3 (ул. Ленина, 50−501, 5 этаж). Сколько: бесплатно. О чем кино: в хаосе постхусейновского Ирака отец восьмерых детей Фахир Бервари служит в иракской армии. На его глазах мирные жители получают ранения и погибают от наземных мин, и Фахир принимает решение самому проводить разминирования, имея в распоряжении лишь карманный нож и кусачки. Он обезвреживает тысячи придорожных мин и автомобильных бомб, понимая, что каждый перерезанный провод может стоить ему жизни. Однако собственная жизнь кажется ему менее важной, чем жизни других. Он рискует жизнью в течение многих лет в Мосуле и его округе, пережив близкие взрывы и потерю правой ноги от мины в 2008 году.

Было бы подлым не рассказать вам, что с 15 на 16 декабря в рамках Watch DOCs пройдет киноночь: покажут ленты «Сильвана», «BURKINABÈ RISING: искусство сопротивления в Буркина-Фасо», «Камбоджийская весна», «Ленинопад» и, собственно, «Сапер» про Фахира, чья история легла в основу получившей «Оскар» картины Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури». Подумайте, готовы ли вы к такому непростому марафону, хотя по традиции людей это мероприятие собирает более чем достаточно.

«Мужчина, который чинит женщин: гнев Гиппократа» Тьерри Мишель, 2015 / Бельгия, Конго, США / 113 минут

Когда: 16 декабря, 15.00. Где: кинотеатр « Мир ». Сколько: бесплатно. О чем кино: о жизни и работе Дени Муквеге — выдающегося гинеколога из Конго, чей вклад в профессию признан на международном уровне. За шестнадцать лет врачебной практики Муквеге помог более 40 000 женщин, подвергшимся сексуальному насилию. Сексуальное насилие в отношении женщин — одно из средств ведения войны, годами стоящее на вооружении в полной жестокости и нищеты Демократической Республике Конго.

Помимо врачебной практики, Муквеге занимается правозащитной деятельностью и привлекает внимание мировой общественности к вопросу сексуального насилия в своей стране. Он резко критикует нежелание политиков решать эту проблему и не боится называть вещи своими именами. В 2012 году в дом Муквеге ворвались вооруженные люди и открыли беспорядочную стрельбу. Муквеге и его семья выжили в этой атаке, но от одной из пуль погиб его охранник. В фильме отражено выдающееся призвание Муквеге, а также показано, какое влияние оно оказало на семью и друзей доктора.

Все показы бесплатные, но, если посчитаете нужным, фестиваль можно поддержать .

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.