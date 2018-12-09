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Сморгонское отделение ОО БРО «Дети в беде» объявило традиционную акцию «Почувствуй себя Дедом Морозом»
10.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Сморгонское отделение ОО БРО «Дети в беде» (помощь детям с онкологией и гематологией) начало подготовку к светлым праздникам - Рождеству и Новому Году и объявляет традиционную акцию «Почувствуй себя Дедом Морозом». Время проведения - с 1 декабря 2018 г. по 15 января 2019 г.
В рамках акции планируется проведение праздничных мероприятий для детей, сбор подарков, гуманитарной помощи.
Чем можно помочь: одежда, обувь, продукты питания, сладости, игрушки, канцтовары, бытовая химия, предметы гигиены. Еще нам нужен автобус, чтобы вывезти наших подопечных на новогодние мероприятия.
Традиционно мешки для новогодних подарков и пожертвований находятся в павильоне «Женская одежда» в магазине «РАДУГА» (ул. Кутузова 2А - 4, кольцо возле первой школы) и павильоне «Азбука комфорта» (пер. Школьный, 2, возле салона «Ольга»).
По всем вопросам вы можете позвонить по телефону 8 (029) 685-29-81 Ольге Кирилловне Курочкиной, председателю родительского комитета Сморгонского отделения ОО БРО «Дети в беде».
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Сморгонское отделение ОО БРО «Дети в беде» объявило традиционную акцию «Почувствуй себя Дедом Морозом»
Сморгонское отделение ОО БРО «Дети в беде» (помощь детям с онкологией и гематологией) начало подготовку к светлым праздникам - Рождеству и Новому Году и...
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