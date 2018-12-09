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«Состояние тяжелое». Женщина, которая попала в ДТП с двумя лосями на трассе М1, - в реанимации
Состояние 44-летней жительницы Барановичского района, которая 6 декабря на Audi сбила
Женщина находится в реанимации. Как отмечают медики, ее самочувствие улучшилось.
— Она не на ИВЛ (аппарате искусственной вентиляции легких. — Прим. TUT.BY), уже в сознании и разговаривает.
В реанимационное отделение больницы женщина попала 6 декабря после аварии на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 136-м километре дороги ее Audi сбил двух лосей, которые внезапно выбежали на дорогу. От удара один из них пробил лобовое стекло и влетел в салон легковушки.
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Пострадавшая уже в сознании и разговаривает.
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