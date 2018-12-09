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ДТП по ул. Иваненко г. Мозыря: 201 маршрутка столкнулась с Мерседес-Бенц 310

10.12.2018 — Разное | Mlife  
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09.12.2018 примерно в 17:40 56-летний водитель, управляя автомобилем «Мерседес-Бенц 310» и двигаясь по ул. Портовая г. Мозыря, со стороны микрорайона «Заречный» в направлении ул. Иваненко, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом «Ивеко Дейли», под управлением 44-летнего водителя, который двигался по главной дороге, со стороны г. Калинковичи в направлении ул. Рыжова г. Мозыря.

В результате столкновения 55-летний пассажир автомобиля «Мерседес Бенц 310» получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение УЗ «Мозырская ГБ».

По сообщениям очевидцев, помощь медиков понадобилась нескольким пассажирам маршрутного такси. Оба транспортных средства получили механические повреждения. На месте ДТП работали "скорая" и сотрудники ГАИ, выезжали спасатели МЧС.

По факту ДТП проводится проверка.




 
 
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09.12.2018 примерно в 17:40 56-летний водитель «Мерседес-Бенц 310», не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с 201 маршруткой «Ивеко Дейли».далее...
 
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