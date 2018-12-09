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Штраф и лечение от алкоголизма назначил суд слесарю из Овсянки, укравшему два аккумулятора

10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Две аккумуляторные батареи  похитил из комбайна «Палессе» слесарь по ремонту сельхозтехники ОАО «Маслаки».

з8-летний житель Овсянки рассчитывал в дальнейшем  продать аккумуляторы общей стоимостью около 480 рублей. С помощью знакомого водителя он перевез батареи с машинного двора.

Суд квалифицировал такие действия как кражу и назначил обвиняемому наказание с учетом всех смягчающих обстоятельств. Мужчине придется заплатить штраф в размере 35 базовых величин (857 рублей).

Также суд приговорил обвиняемого к принудительному лечению от хронического алкоголизма, которым тот страдает согласно заключению эксперта.

 


 
 
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  Две аккумуляторные батареи  похитил из комбайна «Палессе» слесарь по ремонту сельхозтехники ОАО «Маслаки». з8-летний житель Овсянки рассчитывал в дальнейшем ...
 
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