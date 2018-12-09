Штраф и лечение от алкоголизма назначил суд слесарю из Овсянки, укравшему два аккумулятора







Две аккумуляторные батареи похитил из комбайна «Палессе» слесарь по ремонту сельхозтехники ОАО «Маслаки».

з8-летний житель Овсянки рассчитывал в дальнейшем продать аккумуляторы общей стоимостью около 480 рублей. С помощью знакомого водителя он перевез батареи с машинного двора.

Суд квалифицировал такие действия как кражу и назначил обвиняемому наказание с учетом всех смягчающих обстоятельств. Мужчине придется заплатить штраф в размере 35 базовых величин (857 рублей).

Также суд приговорил обвиняемого к принудительному лечению от хронического алкоголизма, которым тот страдает согласно заключению эксперта.