|
Штраф и лечение от алкоголизма назначил суд слесарю из Овсянки, укравшему два аккумулятора
10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Две аккумуляторные батареи похитил из комбайна «Палессе» слесарь по ремонту сельхозтехники ОАО «Маслаки».
з8-летний житель Овсянки рассчитывал в дальнейшем продать аккумуляторы общей стоимостью около 480 рублей. С помощью знакомого водителя он перевез батареи с машинного двора.
Суд квалифицировал такие действия как кражу и назначил обвиняемому наказание с учетом всех смягчающих обстоятельств. Мужчине придется заплатить штраф в размере 35 базовых величин (857 рублей).
Также суд приговорил обвиняемого к принудительному лечению от хронического алкоголизма, которым тот страдает согласно заключению эксперта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две аккумуляторные батареи похитил из комбайна «Палессе» слесарь по ремонту сельхозтехники ОАО «Маслаки». з8-летний житель Овсянки рассчитывал в дальнейшем ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)