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Горецкие футболисты вернулись из Дрибина с золотом

10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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8 декабря в спортзале Трилесинской школы  прошел междугородний турнир по мини-футболу, посвященный Всемирному дню футбола, пишет dribin.by.

 

Горецкие футболисты вернулись из Дрибина с золотом

 

Среди участников – команды из Дрибинского, Горецкого, Мстиславского и Чаусского районов.

 

Горецкие футболисты вернулись из Дрибина с золотом

 

Победителями в турнире стали горецкие футболисты, на втором месте — Дрибинский район, бронза у команды Мстиславскорго РОЧС.

Игрок дрибинской команды Артем Коршунов был признан лучшим бомбардиром соревнований.

 

Фото – dribin.by

 


 
 
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  8 декабря в спортзале Трилесинской школы  прошел междугородний турнир по мини-футболу, посвященный Всемирному дню футбола, пишет dribin.by.     Среди участников –...
 
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