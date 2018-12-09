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Горецкие футболисты вернулись из Дрибина с золотом
10.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
8 декабря в спортзале Трилесинской школы прошел междугородний турнир по мини-футболу, посвященный Всемирному дню футбола,
Среди участников – команды из Дрибинского, Горецкого, Мстиславского и Чаусского районов.
Победителями в турнире стали горецкие футболисты, на втором месте — Дрибинский район, бронза у команды Мстиславскорго РОЧС.
Игрок дрибинской команды Артем Коршунов был признан лучшим бомбардиром соревнований.
Фото – dribin.by
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8 декабря в спортзале Трилесинской школы прошел междугородний турнир по мини-футболу, посвященный Всемирному дню футбола, пишет dribin.by. Среди участников –...
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