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Посмотрите на невероятную австралийскую прабабушку, которая прыгнула с парашютом в 102 года
Жительница Австралии Ирен О’Шиа на 103 году жизни прыгнула с парашютом и установила мировой рекорд, став самой пожилой парашютисткой,
Ирен О’Шиа из Австралии было 102 года и 194 дня, когда она прыгнула с парашютом — и это был ее третий прыжок с тех пор, как в 2016 году она покорила высоту примерно в четыре тысячи метров.
После приземления Ирен рассказала, что чувствует себя отлично. Поддержать ее пришли семья и друзья — так что у прыжка было около пятидесяти зрителей.
Целью отважного поступка был не новый рекорд, а сбор средств на исследование мотонейронной болезни — от этой редкой патологии в возрасте 67 лет умерла дочь Ирен. «Это было десять лет назад, но я скучаю по ней», — призналась австралийка.
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Прабабушка из Австралии Ирен О'Шиа на 103 году жизни прыгнула с парашютом и установила мировой рекорд.
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