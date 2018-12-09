Посмотрите на невероятную австралийскую прабабушку, которая прыгнула с парашютом в 102 года

Жительница Австралии Ирен О’Шиа на 103 году жизни прыгнула с парашютом и установила мировой рекорд, став самой пожилой парашютисткой, пишет Dailly Mail. Первый прыжок она сделала в 2016 году в честь своего столетия — и обещает, что, если доживет до 105 лет, обязательно повторит.



Фото: facebook.com/saskydiving/

Ирен О’Шиа из Австралии было 102 года и 194 дня, когда она прыгнула с парашютом — и это был ее третий прыжок с тех пор, как в 2016 году она покорила высоту примерно в четыре тысячи метров.

После приземления Ирен рассказала, что чувствует себя отлично. Поддержать ее пришли семья и друзья — так что у прыжка было около пятидесяти зрителей.

Целью отважного поступка был не новый рекорд, а сбор средств на исследование мотонейронной болезни — от этой редкой патологии в возрасте 67 лет умерла дочь Ирен. «Это было десять лет назад, но я скучаю по ней», — призналась австралийка.