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14595 литров! Изъята крупнейшая в стране партия контрафактного алкоголя из России

10.12.2018 14:56 — Разное | Партизан  
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Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ликвидирован канал поставки спиртосодержащей жидкости из Российской Федерации в Беларусь.

14595 литров! Изъята крупнейшая в стране партия контрафактного алкоголя из России
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В ходе проведенных осмотров как транспортных средств, так и помещений на территории Гродно и Гродненского района было изъято около пятнадцати тысяч литров этилового спирта, разлитого заводским способом в пятилитровые пластиковые канистры. Всего на сумму порядка трехсот тысяч белорусских рублей. 

Первоначально была задержана автомашина Рено под управлением водителей одного из частных унитарных предприятий областного центра 1971 и 1957 годов рождения. В полуприцепе было обнаружено и изъято 1499 полимерных емкостей по 5 литров каждая, в которых находилось 7495 литров этилового спирта «Ферейн», производства ПАО «Брынцалов-А».


Практически в то же время в агрогородке Озеры Гродненского района задержали автомашину «Мерседес вито» под управлением водителя 1984 г.р., в которой обнаружено и изъято 496 идентичных емкостей с 2480 литрами аналогичного спирта.

Через несколько часов при осмотре одной из квартир по улице Домбровского в Гродно и оставшегося по наследству дома в деревне Житомля Гродненского района у жительницы областного центра 1954 года рождения обнаружено и изъято 924 аналогичные емкости с 4620 литрами того же спирта.
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фото, видео: УВД Гродненского облисполкома

Составлены административные протоколы по ст.12.27 ч.3 КоАП. На вышеуказанные транспортные средства наложены аресты, их общая стоимость - 80000 белорусских рублей.

Это крупнейшее с начала года задержание контрафактной спиртосодержащей жидкости в масштабах страны.

В отношении вышеперечисленных граждан начаты административные процессы, сообщает uvd.grodno.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ликвидирован канал поставки спиртосодержащей жидкости из Российской Федерации в Беларусь.
 
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