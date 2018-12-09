14595 литров! Изъята крупнейшая в стране партия контрафактного алкоголя из России

Первоначально была задержана автомашина Рено под управлением водителей одного из частных унитарных предприятий областного центра 1971 и 1957 годов рождения. В полуприцепе было обнаружено и изъято 1499 полимерных емкостей по 5 литров каждая, в которых находилось 7495 литров этилового спирта «Ферейн», производства ПАО «Брынцалов-А».









Практически в то же время в агрогородке Озеры Гродненского района задержали автомашину «Мерседес вито» под управлением водителя 1984 г.р., в которой обнаружено и изъято 496 идентичных емкостей с 2480 литрами аналогичного спирта.





Через несколько часов при осмотре одной из квартир по улице Домбровского в Гродно и оставшегося по наследству дома в деревне Житомля Гродненского района у жительницы областного центра 1954 года рождения обнаружено и изъято 924 аналогичные емкости с 4620 литрами того же спирта.

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фото, видео: УВД Гродненского облисполкома





Составлены административные протоколы по ст.12.27 ч.3 КоАП. На вышеуказанные транспортные средства наложены аресты, их общая стоимость - 80000 белорусских рублей.