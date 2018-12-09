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14595 литров! Изъята крупнейшая в стране партия контрафактного алкоголя из России
Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ликвидирован канал поставки спиртосодержащей жидкости из Российской Федерации в Беларусь.
В ходе проведенных осмотров как транспортных средств, так и помещений на территории Гродно и Гродненского района было изъято около пятнадцати тысяч литров этилового спирта, разлитого заводским способом в пятилитровые пластиковые канистры. Всего на сумму порядка трехсот тысяч белорусских рублей.
Первоначально была задержана автомашина Рено под управлением водителей одного из частных унитарных предприятий областного центра 1971 и 1957 годов рождения. В полуприцепе было обнаружено и изъято 1499 полимерных емкостей по 5 литров каждая, в которых находилось 7495 литров этилового спирта «Ферейн», производства ПАО «Брынцалов-А».
Практически в то же время в агрогородке Озеры Гродненского района задержали автомашину «Мерседес вито» под управлением водителя 1984 г.р., в которой обнаружено и изъято 496 идентичных емкостей с 2480 литрами аналогичного спирта.
Через несколько часов при осмотре одной из квартир по улице Домбровского в Гродно и оставшегося по наследству дома в деревне Житомля Гродненского района у жительницы областного центра 1954 года рождения обнаружено и изъято 924 аналогичные емкости с 4620 литрами того же спирта.
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фото, видео: УВД Гродненского облисполкома
Составлены административные протоколы по ст.12.27 ч.3 КоАП. На вышеуказанные транспортные средства наложены аресты, их общая стоимость - 80000 белорусских рублей.
Это крупнейшее с начала года задержание контрафактной спиртосодержащей жидкости в масштабах страны.
В отношении вышеперечисленных граждан начаты административные процессы, сообщает
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Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями ликвидирован канал поставки спиртосодержащей жидкости из Российской Федерации в Беларусь.
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