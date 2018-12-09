Минское «Динамо» сыграет дома с подольским «Витязем». Онлайн

В последнем перед международной паузой матче минское «Динамо» сыграет против подольского «Витязя».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Именно «Витязь» сейчас занимает восьмую строчку в Западной конференции КХЛ, на которую стремятся подняться минчане. Правда, отставание составляет уже 13 очков, что делает шансы «зубров» скорее теоретическими, чем реальными.

К слову, последнюю пока победу в этом сезоне «Динамо» одержало как раз над клубом из Подольска, одержав гостевую победу по буллитам — 4:3. После этого подопечные Андрея Сидоренко уступили дома «Нефтехимику» (1:2) и «Торпедо» (3:6).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.