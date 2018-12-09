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Россия перебрасывает технику по Крымскому мосту
Очевидец снял
Видео было снято восьмого декабря 2018 года. Для чего именно проводилась передислокация техники, а также ее точное количество — неизвестно.
Боевые машины десанта благодаря небольшому весу могут перевозиться на военно-транспортных самолетах типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76 и при необходимости сбрасываться с парашюта.
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Для чего именно проводилась передислокация техники, а также ее точное количество - неизвестно.
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