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Россия перебрасывает технику по Крымскому мосту

10.12.2018 15:41 — Разное | Tut.by  
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Очевидец снял видео переброски военной техники по Крымскому мосту. На танковых тягачах перевозились боевые машины десанта. Это легкие, обладающие только противопульной броней машины — защита ограничена способностью плавать.

Видео было снято восьмого декабря 2018 года. Для чего именно проводилась передислокация техники, а также ее точное количество — неизвестно.

Боевые машины десанта благодаря небольшому весу могут перевозиться на военно-транспортных самолетах типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76 и при необходимости сбрасываться с парашюта.

 
 
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Для чего именно проводилась передислокация техники, а также ее точное количество - неизвестно.
 
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