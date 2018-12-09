Россия перебрасывает технику по Крымскому мосту

Очевидец снял видео переброски военной техники по Крымскому мосту. На танковых тягачах перевозились боевые машины десанта. Это легкие, обладающие только противопульной броней машины — защита ограничена способностью плавать.

Видео было снято восьмого декабря 2018 года. Для чего именно проводилась передислокация техники, а также ее точное количество — неизвестно.

Боевые машины десанта благодаря небольшому весу могут перевозиться на военно-транспортных самолетах типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76 и при необходимости сбрасываться с парашюта.