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BMW готовит к дебюту самый дорогой и роскошный кроссовер. Это будет четырехместный X8
В модельном ряду баварской компании, по информации портала
Грядущий SUV BMW, известный под кодовым обозначением G09, от X7 будет отличаться в первую очередь компоновкой салона. Он, как ожидается, станет строго четырехместным — с двумя раздельными сиденьями заднего ряда для максимального комфорта пассажиров. В отделке будут использоваться более дорогие материалы, богаче будет и стандартное оснащение X8, сообщает BMW Blog. В табели о рангах новый флагман BMW встанет между X7 и
На рынке X8 появится не раньше 2020 года.
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В модельном ряду баварской компании, если верить порталу BMW Blog, в скором времени появится новый флагманский кроссовер X8, который окажется еще дороже и роскошнее...
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