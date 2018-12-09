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BMW готовит к дебюту самый дорогой и роскошный кроссовер. Это будет четырехместный X8

10.12.2018 15:40 — Разное | Tut.by  
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В модельном ряду баварской компании, по информации портала BMW Blog, в скором времени появится новый флагманский кроссовер X8, который окажется еще дороже и роскошнее недавно рассекреченной модели X7.


Грядущий SUV BMW, известный под кодовым обозначением G09, от X7 будет отличаться в первую очередь компоновкой салона. Он, как ожидается, станет строго четырехместным — с двумя раздельными сиденьями заднего ряда для максимального комфорта пассажиров. В отделке будут использоваться более дорогие материалы, богаче будет и стандартное оснащение X8, сообщает BMW Blog. В табели о рангах новый флагман BMW встанет между X7 и Rolls-Royce Cullinan — по всей видимости, это будет самая дорогая модель марки, которая окажется дороже седана седьмой серии и родстера i8 (последний, к слову, в США стоит около 163 тыс. долларов). Ранее предполагалось, что X8 будет представлять собой купеобразный «паркетник» в духе X6, но, вероятнее всего, внешних отличий от X7 будет немного.

На рынке X8 появится не раньше 2020 года.

 
 
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В модельном ряду баварской компании, если верить порталу BMW Blog, в скором времени появится новый флагманский кроссовер X8, который окажется еще дороже и роскошнее...
 
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