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Не повезло с попутчиком: забрал телефон, сломал нос и пытался изнасиловать

10.12.2018 15:09 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
20-летний гомельчанин ограбил, избил и пытался изнасиловать 23-летнюю жительницу Речицкого района.

А злоключения бедной девушки начались в дизель-поезде Гомель-Калинковичи, где они оказались пассажирами.

Сначала парень отнял у попутчицы мобильный телефон, а когда она вышла на одной из станций под Речицей, устремился за ней, хотя выходить ему надо было позже.

В пролеске молодой человек начал приставать к девушке. А когда та оказала активное сопротивление, стал наносить ей удары, рвать одежду. Пострадавшей удалось вырваться. Она выбежала на дорогу, где затормозил проходивший автомобиль.

Его водитель, видя, что с девушкой что-то не так, пришел на помощь. Молодая сельчанка, у которой оказался сломанным нос, пострадал слух, нанесены другие травмы, обратилась в милицию.

Личность хулигана установили, парня задержали. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса: ограбление и покушение на изнасилование.

Суд признал его виновным и определил в качестве наказания 4 года и 6 месяцев колонии усиленного режима.

Был также удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального ущерба в сумме 1 тыс. 300 рублей. Пока обвиняемый находился в СИЗО, его приговорили еще к 3 месяцам ареста за ранее совершенное хулиганство.

 
Теги: Гомель
 
 
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20-летний гомельчанин ограбил, избил и пытался изнасиловать 23-летнюю жительницу Речицкого района.
 
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