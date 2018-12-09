Не повезло с попутчиком: забрал телефон, сломал нос и пытался изнасиловать



Снимок носит иллюстративный характер

А злоключения бедной девушки начались в дизель-поезде Гомель-Калинковичи, где они оказались пассажирами.Сначала парень отнял у попутчицы мобильный телефон, а когда она вышла на одной из станций под Речицей, устремился за ней, хотя выходить ему надо было позже.В пролеске молодой человек начал приставать к девушке. А когда та оказала активное сопротивление, стал наносить ей удары, рвать одежду. Пострадавшей удалось вырваться. Она выбежала на дорогу, где затормозил проходивший автомобиль.Его водитель, видя, что с девушкой что-то не так, пришел на помощь. Молодая сельчанка, у которой оказался сломанным нос, пострадал слух, нанесены другие травмы, обратилась в милицию.Личность хулигана установили, парня задержали. Ему было предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса: ограбление и покушение на изнасилование.Суд признал его виновным и определил в качестве наказания 4 года и 6 месяцев колонии усиленного режима.Был также удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального ущерба в сумме 1 тыс. 300 рублей. Пока обвиняемый находился в СИЗО, его приговорили еще к 3 месяцам ареста за ранее совершенное хулиганство.