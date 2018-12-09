Елена Беркова развелась с пятым мужем



Елена Беркова и Андрей Стоянов // Фото: Persona Stars

Андрей тяжело переживает разрыв с Берковой // Фото: Личный архив

В прошлом году звезда фильмов для взрослыхвышла замуж за актера. Влюбленные сыграли свадьбу в Италии, а позже обвенчались на Кипре. Нового спутника Елена считала идеальным мужчиной, он хорошо ладил с ее девятилетним сыном Евгением. Однако и в этот раз брак Берковой распался.говорит Стоянов. —В то же время Андрей благодарит Елену за отношения. Однако расставание далось ему очень тяжело. «Я думал, это навсегда, — продолжает актер. — Да, мы абсолютно разные. У нас полярные вкусы в музыке и кино. Но то, что нас объединяло, намного сильнее. Не только секс. Теперь каждый раз боюсь услышать самый больной вопрос: «Где Лена?» Во мне преобладают пустота и одиночество. Но надо все пережить!».Напомним, впервые Елена Беркова вышла замуж в 2000 году за некого Альберта. Этот союз продержался три года. Вторым избранником Елены стал мужчина, старше ее на 30 лет — бизнесмен. Третьему мужу, стриптизеру Ивану Белькову, актриса подарила сына Евгения. Четвертый мужчина Берковой,, с которым она так и не успела узаконить отношения, пропал без вести пять лет назад. Сама актриса предпочитает не распространяться о личной жизни. Андрею Елена так и не подарила наследника или наследницу, хотя пара очень хотела детей, о чем ранее делилась со «СтарХитом». Берковой было страшно вынашивать ребенка.делилась она.К слову, Елена Беркова славится не только актерской деятельностью, но и короткими браками. В прошлом году она выдвинула свою кандидатуру на пост президента России и даже записала соответствующее видеообращение. Правда, к этой выходке актрисы мало кто отнесся со всей серьезностью.