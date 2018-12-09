ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Елена Беркова развелась с пятым мужем

10.12.2018 14:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Елена Беркова и Андрей Стоянов // Фото: Persona Stars
Многие уверены: 33-летняя актриса фильмов для взрослых Елена Беркова меняет мужчин как перчатки. За плечами Берковой пять браков, последний из которых продержался порядка года. Последний супруг Елены тяжело переживает разрыв с актрисой.

В прошлом году звезда фильмов для взрослых Елена Беркова вышла замуж за актера Андрея Стоянова. Влюбленные сыграли свадьбу в Италии, а позже обвенчались на Кипре. Нового спутника Елена считала идеальным мужчиной, он хорошо ладил с ее девятилетним сыном Евгением. Однако и в этот раз брак Берковой распался.

«Мы с Леной развелись, — говорит Стоянов. — Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжелый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул».

Елена Беркова развелась с пятым мужем

Андрей тяжело переживает разрыв с Берковой // Фото: Личный архив

В то же время Андрей благодарит Елену за отношения. Однако расставание далось ему очень тяжело. «Я думал, это навсегда, — продолжает актер. — Да, мы абсолютно разные. У нас полярные вкусы в музыке и кино. Но то, что нас объединяло, намного сильнее. Не только секс. Теперь каждый раз боюсь услышать самый больной вопрос: «Где Лена?» Во мне преобладают пустота и одиночество. Но надо все пережить!».

Напомним, впервые Елена Беркова вышла замуж в 2000 году за некого Альберта. Этот союз продержался три года. Вторым избранником Елены стал мужчина, старше ее на 30 лет — бизнесмен Владимир Химченко. Третьему мужу, стриптизеру Ивану Белькову, актриса подарила сына Евгения. Четвертый мужчина Берковой, Владимир Савро, с которым она так и не успела узаконить отношения, пропал без вести пять лет назад. Сама актриса предпочитает не распространяться о личной жизни. Андрею Елена так и не подарила наследника или наследницу, хотя пара очень хотела детей, о чем ранее делилась со «СтарХитом». Берковой было страшно вынашивать ребенка. «Очень это тяжело — беременность», — делилась она.

К слову, Елена Беркова славится не только актерской деятельностью, но и короткими браками. В прошлом году она выдвинула свою кандидатуру на пост президента России и даже записала соответствующее видеообращение. Правда, к этой выходке актрисы мало кто отнесся со всей серьезностью.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие уверены: 33-летняя актриса фильмов для взрослых Елена Беркова меняет мужчин как перчатки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главный патологоанатом Минска признал, что брал откаты за гробы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика