Главный патологоанатом Минска признал, что брал откаты за гробы

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КакСледственный комитет, начальник учреждения здравоохранения «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» брал 10% от сделок по поставкам в учреждение гробов и крестов со стороны предпринимателей и организаций.По версии следователей, на услугу по перевозке тел также действовал коррупционный тариф – 100 долларов за один автомобиль.Отмечается, что такую деятельность мужчина вел на протяжении 16 лет.Интересно, что после задержания подозреваемый полностью признал свою вину, а доход, полученный преступным путем,– еще в ходе следствия.