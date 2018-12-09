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Главный патологоанатом Минска признал, что брал откаты за гробы

10.12.2018 14:57 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Общая сумма незаконного «заработка» составила более 390 тысяч рублей.

Как сообщает Следственный комитет, начальник учреждения здравоохранения «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» брал 10% от сделок по поставкам в учреждение гробов и крестов со стороны предпринимателей и организаций.

По версии следователей, на услугу по перевозке тел также действовал коррупционный тариф – 100 долларов за один автомобиль.

Отмечается, что такую деятельность мужчина вел на протяжении 16 лет.

Интересно, что после задержания подозреваемый полностью признал свою вину, а доход, полученный преступным путем, «в полном объеме был уплачен в республиканский бюджет» – еще в ходе следствия.

 
 
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Общая сумма незаконного "заработка" составила более 390 тысяч рублей.
 
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