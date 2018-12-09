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Главный патологоанатом Минска признал, что брал откаты за гробы
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По версии следователей, на услугу по перевозке тел также действовал коррупционный тариф – 100 долларов за один автомобиль.
Отмечается, что такую деятельность мужчина вел на протяжении 16 лет.
Интересно, что после задержания подозреваемый полностью признал свою вину, а доход, полученный преступным путем, «в полном объеме был уплачен в республиканский бюджет» – еще в ходе следствия.
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Общая сумма незаконного "заработка" составила более 390 тысяч рублей.
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