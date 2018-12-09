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Выступая на форуме движения «Говори правду» известный экономистраскритиковал проект индустриального парка «Великий камень», реализуемый в Беларуси китайцами при поддержке– отметил экономист. –Чалый считает, что пока китайцы активно реализуют в Беларуси лишь проекты, связанные с транспортом и логистикой:Экономист также в шутку назвал проекта «лежачим камнем» и добавил, что администрация индустриального парка, пытается привлекать туда– подчеркнул Чалый.