ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Чалый: "Страна начинает превращаться в швейцарский сыр с дырками"

10.12.2018 14:54 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Shutterstock.com
Экономист назвал китайский индустриальный парк в Беларуси «лежачим камнем» – и объяснил почему.

Выступая на форуме движения «Говори правду» известный экономист Сергей Чалый раскритиковал проект индустриального парка «Великий камень», реализуемый в Беларуси китайцами при поддержке Александра Лукашенко.

– Совершенно очевидно, что нашим китайским партнерам никакое серьезное развитие производства там неинтересно, – отметил экономист. – За исключением, может быть, каких-то грязных производств. Например, производства солнечных панелей... Мало кто знает, что такое производство – это бешено грязная вещь. Слава богу, пока этот бизнес-проект так и не состоялся.

Чалый считает, что пока китайцы активно реализуют в Беларуси лишь проекты, связанные с транспортом и логистикой:

– Это свободная таможенная зона, которая создает перевалочную базу на пути железнодорожной ветки в рамках инициативы «Один пояс – один путь». Это контейнеровозы, которые следуют дальше до Лондона, а назад идут пустыми, так как от нас Китаю, собственно говоря, ничего не надо.Их интересует только экспорт своих товаров. А мы занимаем позицию просто перевалочной базы. И никакого трансферта технологий там всерьез не происходит.

Экономист также в шутку назвал проекта «лежачим камнем» и добавил, что администрация индустриального парка, пытается привлекать туда «хоть кого-то, чтобы там был бизнес».

– Уровень налоговой нагрузки, который существует в этом китайском парке составляет примерно 3,5%. Это говорит о том, что у нас настолько плохие сегодня условия ведения бизнеса, что наша страна начинает превращаться в швейцарский сыр с дырками. Налоговыми... И только в них бизнес и способен развиваться.

Но чем больше таких «оазисов» будет, тем больше будет нагрузка на те предприятия, которые остаются вне этих мест. То есть условия, которые в этих экономических зонах создаются, это гиперкомпенсация за то, что в целом в рамках страны все плохо.

Это фактически признание властями того, что в нормальных условиях бизнес развивать у нас крайне сложно, – подчеркнул Чалый.

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономист назвал китайский индустриальный парк в Беларуси "лежачим камнем" – и объяснил почему.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕБРР проведет в Лондоне road show пилотного белорусского проекта ГЧП по реконструкции автодороги М10
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика