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life:) готовит новый бренд
В Беларуси, возможно, готовят к запуску бренд Lifecell. Белорусская компания выкупила два подходящих домена, а нидерландская — зарегистрировала товарный знак.
В сентябре 2018 года нидерландская компания «ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧЕРС КООПЕРАТИФ Ю.Эй.» зарегистрировала в Беларуси товарные знаки «
Нидерландская Lifecell Ventures
Доменные имена lifecell.by и lifecell.com.by тоже уже заняты. Судя по данным
Издание TVnews.by
Представители life:) отказались прокомментировать TUT.BY эту ситуацию.
Напомним, белорусское ЗАО «БеСТ» входит в группу компаний Turkcell. Операторы группы Turkcell работают также в Азербайджане, Казахстане, Грузии, Молдове, Украине и Северном Кипре. Ранее бренд life:) использовался в Украине, однако в 2016 году оператор сменил название на lifecell.
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В Беларуси, возможно, готовят к запуску бренд Lifecell.
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