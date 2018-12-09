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life:) готовит новый бренд

10.12.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси, возможно, готовят к запуску бренд Lifecell. Белорусская компания выкупила два подходящих домена, а нидерландская — зарегистрировала товарный знак.


Фото: Yura Fresh / unsplash.com

В сентябре 2018 года нидерландская компания «ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧЕРС КООПЕРАТИФ Ю.Эй.» зарегистрировала в Беларуси товарные знаки «Lifecell» и «Лайфселл». В числе возможных товаров и услуг — мобильные телефоны и телекоммуникационные услуги, срок регистрации — до августа 2027 года.

Нидерландская Lifecell Ventures действует «в соответствии со стратегическимм приоритетами» группы компаний Turkcell.

Доменные имена lifecell.by и lifecell.com.by тоже уже заняты. Судя по данным whois, их администратор — ЗАО «Белорусская сеть телекоммуникаций». Именно это юридическое лицо обеспечивает мобильную связь под брендом life:).

Издание TVnews.by обратило внимание на то, что обновленный шаблон сайта life:) также получил название lifecell.

Представители life:) отказались прокомментировать TUT.BY эту ситуацию.

Напомним, белорусское ЗАО «БеСТ» входит в группу компаний Turkcell. Операторы группы Turkcell работают также в Азербайджане, Казахстане, Грузии, Молдове, Украине и Северном Кипре. Ранее бренд life:) использовался в Украине, однако в 2016 году оператор сменил название на lifecell.

 
 
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В Беларуси, возможно, готовят к запуску бренд Lifecell.
 
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