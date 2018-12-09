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Беларуси выделят второй участок для добычи золота в Судане

10.12.2018 15:53 — Разное | Ежедневник  
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Беларуси выделят второй участок для добычи золота в Судане

Судан намерен в ближайшее время выделить Беларуси второй участок для добычи золота, расположенный недалеко от Нила.

Об этом сообщил журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык накануне белорусско-суданских переговоров на высшем уровне, сообщает БЕЛТА.

«Участок расположен ближе к реке Нил, и, по предварительной информации, особенно с учетом близости водных запасов, здесь целесообразна разработка золота, - сказал Андрей Худык. - Суданская сторона пообещала выделить этот участок буквально в ближайшее время».

Министр отметил, что в случае принятия положительного решения суданской стороной геолого-разведочные работы будут одновременно вестись и на первом участке. В настоящее время в Судане зарегистрировано соответствующее белорусское предприятие.

Говоря о перспективах, как можно будет распоряжаться добытым золотом, Андрей Худык рассказал, что в настоящее время тщательно изучается законодательство Судана. По предварительной информации, при уплате взноса 20% остальное можно будет получить в собственность. «На сегодняшний день пока рано говорить о конкретных условиях», - добавил он.

Позднее, на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, которая состоялась 10 декабря, было отмечено, что обе страны уже достигли определенных результатов в реализации проектов по добыче золота.

«С целью улучшения взаимных расчетов в торговле мы договорились, что белорусские компании будут добывать золото на вашей территории, ваши недра очень богаты этим металлом. Я вам благодарен за то, что вы приняли решение о предоставлении нам второго месторождения по добыче золота», - сказал белорусский президент.

 
 
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Судан намерен в ближайшее время выделить Беларуси второй участок для добычи золота, расположенный недалеко от Нила.
 
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