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Белорусские продовольственные компании представили свою продукцию на выставке в Каире
Новости Беларуси. Белорусское молоко, сладости и фаст-фуд. 12 отечественных компаний представили свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С нашим продовольствием в Египте уже знакомы. Этим и оправдан интерес к национальной экспозиции. Павильон посетил министр продовольствия и внутренней торговли Египта. Заявить о себе на этой выставочной площадке престижно.
Ежегодно свою продукцию презентуют сотни компаний. Только в 2018 году представлено более 300 производителей из 32 стран.
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Новости Беларуси. Белорусское молоко, сладости и фаст-фуд. 12 отечественных компаний представили свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов...
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