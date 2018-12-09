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Белорусские продовольственные компании представили свою продукцию на выставке в Каире

10.12.2018 15:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусское молоко, сладости и фаст-фуд. 12 отечественных компаний представили свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские продовольственные компании представили свою продукцию на выставке в Каире

С нашим продовольствием в Египте уже знакомы. Этим и оправдан интерес к национальной экспозиции. Павильон посетил министр продовольствия и внутренней торговли Египта. Заявить о себе на этой выставочной площадке престижно.

Ежегодно свою продукцию презентуют сотни компаний. Только в 2018 году представлено более 300 производителей из 32 стран.
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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусское молоко, сладости и фаст-фуд. 12 отечественных компаний представили свою продукцию на крупнейшей международной выставке продуктов...
 
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