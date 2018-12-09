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Пресс-служба «Борисполя» прокомментировала инцидент с самолётом «Белавиа»
Новости Беларуси. Причины инцидента с самолётом «Белавиа» в «Борисполе» выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в украинском аэропорту белорусский лайнер совершил
Татьяна Ярош, пресс-служба аэропорта «Борисполь»:
На данный момент идет расследование. Ответственность за любой вопрос – что с самолетом, какая дальнейшая его участь, что с пассажирами – может прокомментировать только авиакомпания.
Сам аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме, принимает и отправляет рейсы.
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Новости Беларуси. Причины инцидента с самолётом «Белавиа» в «Борисполе» выясняют специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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