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100 лет Анатолию Тарасову. Как узнать настоящего мужика?

10.12.2018 15:12 — Разное | СТВ  
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В 60-е и 70-е хоккей для советских людей был, как сейчас говорят, «наше всё». И не потому, что этот спорт  навязывали сверху или убеждали идеологи в пользе для здоровья. Мы сами таскали ведрами воду и заливали во дворах катки,  вырезали из фанеры клюшки, точили напильниками коньки и гоняли шайбу дотемна, пока ее видно было. Среди нас были свои Фирсовы, Харламовы, Рагулины. По крайней мере, на льду мы старались быть похожими на наших кумиров, которые играли в хоккей лучше всех на планете. А когда начинались европейские и мировые чемпионаты, все мужское население страны – от мала до велика – прилипало к телевизорам. И стекла в домах дребезжали от взрывов эмоций.  

Именно с тех пор мы знали, что есть такие тренеры Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов, самые главные и  нужные в хоккее люди. По их поведению во время матчей, по газетным статьям и рассказам было понятно всем, что оба тренера – настоящие мужики. А когда наблюдали за игроками на льду – видели, что они и своих подопечных сделали такими. Как же отличить настоящего мужика? Давайте попробуем на примерах из жизни Анатолия Тарасова, которому сегодня исполнилось бы 100 лет. Только человек с таким волевым характером мог стать гениальным тренером и вывести команду в элиту мирового спорта.  

Анатолий Тарасов уже с малого возраста познал вкус нелегкой жизни. Когда семью оставил отец, ему было только 9 лет.  Годы были тяжкие. Мать работала на фабрике изо всех сил, старалась поднять сыновей. И тогда Толе пришлось взять на себя воспитание младшего брата. Он не ныл, с этой обязанностью справлялся.  

Мальчишки не выросли шалопаями. Они хотели быть сильными и здоровыми, как настоящие мужики. Вдвоем с братом они записались в школу «Юный динамовец», начали активно заниматься спортом. Тарасов даже стал капитаном юношеской команды «Динамо» по хоккею с мячом, а вскоре и сборной Москвы. Позже Тарасов писал: «Жаль людей, которые равнодушны к спорту. Кажется, они здорово обедняют свою жизнь».    

После школы Тарасов пошел учиться в ПТУ, чтобы иметь специальность и помогать семье. А в 1937 году по совету  педагогов спортшколы поступил в  Высшую школу тренеров при Московском институте физкультуры. Он был человеком целеустремленным. Защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук. Набравшись тренерского опыта, решил, что его долг – делиться им с другими. И написал книги «Тактика хоккея» и «Хоккей грядущего», которые стали учебниками для спортсменов и тренеров. Причем, не только советских.  

В 1972 году, после Олимпиады в Саппоро, Тарасов с Чернышевым оставили руководство сборной СССР, несмотря на то, что команда завоевала  «золото». Наши тогда заранее обеспечили себе первое место, но предстояла последняя игра с Чехословакией. Партийное руководство страны потребовало от тренеров ничейного результата в матче, чтобы чехи оказались вторыми, а американцы, таким образом, третьими.  Тарасов с Чернышевым отказались, и советская сборная выиграла 5:2, проведя честную игру. Мужики остались мужиками, хоть и расстались со своими престижными должностями.  

Анатолий Тарасов считал, что главная ценность в жизни – это дети. Он своим двум дочерям не забывал уделять внимание и заботился о том, чтобы другие росли нормальными людьми. В 1964 году Тарасов организовал детский турнир «Золотая шайба» и стал председателем клуба. Сам он не упускал возможности присутствовать на детских матчах, что придавало турниру авторитет. Благодаря этой его инициативе миллионы советских пацанов в те времена надели коньки и взяли в руки клюшки.  

Я был одним из них.   

Ваш В.Д.  
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В 60-е и 70-е хоккей для советских людей был, как сейчас говорят, «наше всё». И не потому, что этот спорт  навязывали сверху или убеждали идеологи в пользе для здоровья....
 
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