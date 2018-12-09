Пинчанка Екатерина Конюхова и ее цимбалы

Екатерина Конюхова (на снимке справа)

с шести лет занимается музыкой, с восьми играет на традиционном белорусском инструменте — цимбалах. Она стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреат форума цимбалистов «Сярэбраны звон цымбалаў», обладательница множества дипломов международных и республиканских музыкальных конкурсов, которые являются ярким доказательством таланта девушки, упорной работы творческого тандема ее и преподавателя Л.Ф.Ларионовой (на снимке слева).



Катина музыкальная альма-матер —

ГУО «Пинская детская школа искусств» — встретила нас многозвучием: из-за одной двери доносились звуки саксофона, за другой возмущался барабан, за третьей кто-то музицировал на фортепиано.



Оказавшись в назначенное время в нужном кабинете, юная исполнительница и ее наставник Людмила Федоровна сначала репетировали яркую и заводную «Тарантеллу», затем лирический и мелодичный «Экспромт».



— Почему ты выбрала именно цимбалы? — задала я первый вопрос, когда репетиция подошла к концу.



— Однажды я оказалась на концерте преподавателей музыкальной школы, цимбалы произвели на меня огромное впечатление. В течение получаса после концерта смогла сыграть свою первую «Маленькую елочку». В этот же день мои родители уже знали, чем я хочу заниматься дальше.



— В чем основная сложность игры на таком инструменте?



— На это ответить не просто. Видимо, когда человек чувствует, что обрел или нашел что-то «свое», что находит отклик в душе, то потом все происходит как будто само собой. Просто рабоешь, оттачиваешь мастерство.



— Как борешься с волнением перед выступлением на конкурсах?



— Все мы испытываем волнение и зачастую ничего не можем с этим поделать. Когда стою за кулисами перед началом выступления, мне помогает мысль, что мои родители где-то в зале. Моя наставница, я полагаю, волнуется не меньше моего, но вместе мы справляемся.



— Есть ли у тебя любимое произведение?



— Я люблю самую разную музыку. Это и народные мелодии, и классика, и произведения современных композиторов. Репертуар выбираем вместе с Людмилой Федоровной. Каждое произведение проходит через меня, и еще не было такого, чтобы оно меня не «зацепило».



— Какое выступление запомнилось, оставило след в твоей жизни?



— Мой самый первый республиканский фестиваль-конкурс детского искусства «ЛьВёнок» (Лидский венок,

1 июня 2015 г.). Мне было 11 лет.

К выступлению подготовили «Рэгтайм» В.Сапарова и белорусскую народную песню «Касіў Ясь канюшыну». Помню только, как вдохнула-выдохнула… и стала лауреатом I степени в номинации «Сольное исполнительство»! Таких эмоций я никогда до этого не испытывала.



— Какая награда для тебя ценнее, дороже всего?



— Будучи во втором классе музыкальной школы, я впервые столкнулась с такой стихией, как конкурс. С областного конкурса я вернулась победителем. Это был мой первый диплом!



— Победы на конкурсах — это результат упорной работы либо же везение?



— Безусловно, это результат упорной работы. Подготовка к каждому конкурсу или концерту требует много сил и времени.



— Чем ты занимаешься в свободное от учебы и подготовки к занятиям время?



— Его довольно мало. Сейчас я учусь в выпускном классе музыкальной школы и в девятом — гимназии № 2. Свободное время стараюсь проводить со своей семьей.



— Планируешь ли ты связать жизнь с музыкой?



— Вне всяких сомнений, музыка останется в моей жизни. Но мне кажется, что я не смогу посвятить свою жизнь чему-то одному.



— Что еще тебя привлекает?



— У меня, возможно, раньше не было желания обращать внимание на другие области. Сейчас мне очень нравится лингвистика.

Поинтересовалась я и у педагога

Л.Ф.Ларионовой, откуда она берет столько энергии для новых проектов в работе со своим юным дарованием:



— Катя — большой подарок в моей более чем тридцатилетней трудовой деятельности. Она, как струна, реагирующая на любое прикосновение, отзывается и поддерживает мои самые невероятные предложения и идеи. Вместе мы их претворяем в жизнь. Она обладает даром, музицируя, тронуть до глубины души. Работая с Катериной, учусь и сама. Очень радует, что на моих глазах маленькая девочка выросла в хорошего музыканта, виртуозную цимбалистку и стала прекрасным человеком. Большое спасибо родителям Кати за поддержку и помощь.



Мама Людмила Валентиновна и папа Юрий Брониславович — надежный Катин тыл. Очень часто родители проецируют свои желания, потребности на своих детей, но, как заметил Руслан Нарушевич, если у нас растет отличная яблоня, мы все равно хотим вырастить из нее прекрасную грушу. Однако это не про Катиных родителей. Они дают возможность своим детям развить уникальные способности, которыми те обладают, развить дар, который есть у каждого без исключения. Жизнь часто заставляет нас быть гибкими, разносторонне развитыми. Концентрация на чем-то одном не всегда самый верный путь. Поэтому Катины родители всегда на стороне своих детей.





Своим мнением о Кате как учащейся поделилась заместитель директора по воспитательной работе, учитель белорусского языка и литературы гимназии №2 С.И.Мацукевич:



— К учебе Катя относится серьезно. Обучается на высоком уровне. Она всегда очень старается, пусть и не всегда все получается так, как хочется, — сказывается уровень обучения в гимназии и занятость в музыкальной школе. Также Катя принимает активное участие в общественной жизни гимназии.



Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Фото Анны ВЕРЕНИЧ



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