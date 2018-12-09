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Новые подробности задержания самой крупной контрафактной партии спирта в Гродненской области

10.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Первоначально было известно о задержании автомашины Рено. Ей управляли водители одного из ЧУП Гродно.  
 
В полуприцепе правоохранители обнаружили 1499 емкостей по 5 литров каждая, в которых находилось 7495 литров этилового спирта «Ферейн».
 
Практически одновременно в агрогородке Озеры Гродненского района задержали автомашину «Мерседес вито». 34-летний водитель перевозил около 496 идентичных емкостей с 2480 литрами спирта.
 
– Через несколько часов при осмотре одной из квартир по улице Домбровского в Гродно и дома в деревне Житомля Гродненского района у 64-летней жительницы Гродно обнаружено и изъято 924 аналогичные емкости с 4620 литрами того же спирта, – прокомментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. 
 
Сейчас в отношении задержанных составлен административный протокол. На автомобили наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества 80 000 белорусских рублей.
 
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Теги: Гродно
 
 
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Первоначально было известно о задержании автомашины Рено. Ей управляли водители одного из ЧУП Гродно.     В полуприцепе правоохранители обнаружили 1499 емкостей по...
 
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