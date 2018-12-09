Новые подробности задержания самой крупной контрафактной партии спирта в Гродненской области





Первоначально было известно о задержании автомашины Рено. Ей управляли водители одного из ЧУП Гродно.

В полуприцепе правоохранители обнаружили 1499 емкостей по 5 литров каждая, в которых находилось 7495 литров этилового спирта «Ферейн».

Практически одновременно в агрогородке Озеры Гродненского района задержали автомашину «Мерседес вито». 34-летний водитель перевозил около 496 идентичных емкостей с 2480 литрами спирта.

– Через несколько часов при осмотре одной из квартир по улице Домбровского в Гродно и дома в деревне Житомля Гродненского района у 64-летней жительницы Гродно обнаружено и изъято 924 аналогичные емкости с 4620 литрами того же спирта, – прокомментировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Сейчас в отношении задержанных составлен административный протокол. На автомобили наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества 80 000 белорусских рублей.

СТОИТ ПОЧИТАТЬ